Cidade baiana inaugura o Natal com pista de patinação no gelo e espetáculos

Programação inclui apresentações diárias

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 18:05

O maior evento de Natal do Oeste da Bahia já começou! A cidade de Luís Eduardo Magalhães inaugurou, nesta segunda-feira (15), a quinta edição do Natal LEM 2025. Com o tema “5 Anos de Luz e Encanto”, o evento reforça seu papel como espaço de encontro, convivência e celebração.

Entre as novidades deste ano estão: a pista de patinação no gelo, o Big Jump, o Jump Around, além de espetáculos diários, que seguem até o dia 25 de dezembro. Durante todo o período, a Prefeitura de Luís Eduardo Magalhães garante transporte gratuito para facilitar o acesso da população às atrações.

Ao anoitecer, o público foi presenteado com um verdadeiro espetáculo: apresentações do Broadway Show, da Escola de Dança Class e o clássico espetáculo da Cinderela, reunindo cerca de 6 mil pessoas na primeira noite do evento.

Realizado por meio de uma Parceria Público-Privada (PPP), o projeto une poder público e iniciativa privada para transformar a cidade em um grande cenário de luz, cultura e encantamento.

“A realização deste Natal é um grande ganho para Luís Eduardo Magalhães. É muito importante termos a sociedade civil organizada cada vez mais próxima do poder público”, destaca o prefeito Junior Marabá.

A programação completa pode ser conferida no site oficial da Prefeitura de Luís Eduardo Magalhães e no Instagram.

Tags:

Bahia Luís Eduardo Magalhães Natal

