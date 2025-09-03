Inmet emite alerta de ventos costeiros para Bahia e outros cinco estados

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 3 de setembro de 2025 às 11:29
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de ventos costeiros para seis estados brasileiros, incluindo a Bahia, na manhã desta quarta-feira (3). A previsão é de intensificação dos ventos nas regiões litorâneas e pode ocorrer movimentação de dunas de areia sobre as construções na orla.
Os estados afetados são: Pernambuco (PE), Paraíba (PB), Sergipe (SE), Bahia (BA), Rio Grande do Norte (RN) e Alagoas (AL). Na Bahia, as cidades atingidas (veja lista completa abaixo) incluem Salvador, Lauro de Freitas e Camaçari.
Em caso de emergência, é possível acionar a Defesa Civil pelo telefone 199.
Aratuípe
Cairu
Camaçari
Conde
Dias d'Ávila
Entre Rios
Esplanada
Itanagra
Itaparica
Ituberá
Jaguaripe
Jandaíra
Lauro de Freitas
Maragogipe
Mata de São João
Nazaré
Nilo Peçanha
Salinas da Margarida
Salvador
Simões Filho
Valença
O Inmet ainda publicou um aviso de vendaval para 94 municípios baianos. A previsão é de ventos variando entre 40 km/h e 60 km/h. Há baixo risco de queda de galhos de árvores.
As cidades afetadas no estado são: Abaíra, Abaré, América Dourada, Barra, Barra do Mendes, Barro Alto, Bom Jesus da Lapa, Boninal, Bonito, Boquira, Botuporã, Brejolândia, Brotas de Macaúbas, Buritirama, Caculé, Caetité, Cafarnaum, Campo Alegre de Lourdes, Campo Formoso, Canarana, Candiba, Casa Nova, Caturama, Central, Curaçá, Érico Cardoso, Gentio do Ouro, Guanambi, Ibiassucê, Ibipeba, Ibipitanga, Ibitiara, Ibititá, Ibotirama, Igaporã, Ipupiara, Iraquara, Irecê, Itaguaçu da Bahia, Jacobina, Jaguarari, João Dourado, Juazeiro, Jussara, Lagoa Real, Lapão, Lençóis, Licínio de Almeida, Livramento de Nossa Senhora, Macaúbas, Malhada, Matina, Mirangaba, Morpará, Morro do Chapéu, Mucugê, Mulungu do Morro, Muquém do São Francisco, Novo Horizonte, Oliveira dos Brejinhos, Ourolândia, Palmas de Monte Alto, Palmeiras, Paramirim, Paratinga, Piatã, Pilão Arcado, Pindaí, Presidente Dutra, Remanso, Riacho de Santana, Rio de Contas, Rio do Antônio, Rio do Pires, Santana, São Gabriel, Seabra, Sebastião Laranjeiras, Sento Sé, Serra do Ramalho, Serra Dourada, Sítio do Mato, Sobradinho, Souto Soares, Tanque Novo, Uibaí, Umburanas, Urandi, Utinga, Várzea Nova, Wanderley, Xique-Xique.
O alerta é válido até quinta-feira (4).