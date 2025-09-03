Acesse sua conta
Inmet emite alerta de ventos costeiros para Bahia e outros cinco estados

Aviso inclui Salvador e cidades da RMS

  Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 11:29

Céu nublado e ventania nesta segunda (7/8) em Salvador
Céu nublado e ventania em Salvador Crédito: Marina Silva / CORREIO 

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de ventos costeiros para seis estados brasileiros, incluindo a Bahia, na manhã desta quarta-feira (3). A previsão é de intensificação dos ventos nas regiões litorâneas e pode ocorrer movimentação de dunas de areia sobre as construções na orla. 

Os estados afetados são: Pernambuco (PE), Paraíba (PB), Sergipe (SE), Bahia (BA), Rio Grande do Norte (RN) e Alagoas (AL). Na Bahia, as cidades atingidas (veja lista completa abaixo) incluem Salvador, Lauro de Freitas e Camaçari. 

Em caso de emergência, é possível acionar a Defesa Civil pelo telefone 199.

Veja lista de cidades afetadas: 

Aratuípe

Cairu

Camaçari

Conde

Dias d'Ávila

Entre Rios

Esplanada

Itanagra

Itaparica

Ituberá

Jaguaripe

Jandaíra

Lauro de Freitas

Maragogipe

Mata de São João

Nazaré

Nilo Peçanha

Salinas da Margarida

Salvador

Simões Filho

Valença

Vera Cruz

Inmet publica aviso de vendaval

O Inmet ainda publicou um aviso de vendaval para 94 municípios baianos. A previsão é de ventos variando entre 40 km/h e 60 km/h. Há baixo risco de queda de galhos de árvores.

As cidades afetadas no estado são: Abaíra, Abaré, América Dourada, Barra, Barra do Mendes, Barro Alto, Bom Jesus da Lapa, Boninal, Bonito, Boquira, Botuporã, Brejolândia, Brotas de Macaúbas, Buritirama, Caculé, Caetité, Cafarnaum, Campo Alegre de Lourdes, Campo Formoso, Canarana, Candiba, Casa Nova, Caturama, Central, Curaçá, Érico Cardoso, Gentio do Ouro, Guanambi, Ibiassucê, Ibipeba, Ibipitanga, Ibitiara, Ibititá, Ibotirama, Igaporã, Ipupiara, Iraquara, Irecê, Itaguaçu da Bahia, Jacobina, Jaguarari, João Dourado, Juazeiro, Jussara, Lagoa Real, Lapão, Lençóis, Licínio de Almeida, Livramento de Nossa Senhora, Macaúbas, Malhada, Matina, Mirangaba, Morpará, Morro do Chapéu, Mucugê, Mulungu do Morro, Muquém do São Francisco, Novo Horizonte, Oliveira dos Brejinhos, Ourolândia, Palmas de Monte Alto, Palmeiras, Paramirim, Paratinga, Piatã, Pilão Arcado, Pindaí, Presidente Dutra, Remanso, Riacho de Santana, Rio de Contas, Rio do Antônio, Rio do Pires, Santana, São Gabriel, Seabra, Sebastião Laranjeiras, Sento Sé, Serra do Ramalho, Serra Dourada, Sítio do Mato, Sobradinho, Souto Soares, Tanque Novo, Uibaí, Umburanas, Urandi, Utinga, Várzea Nova, Wanderley, Xique-Xique.

O alerta é válido até quinta-feira (4). 

