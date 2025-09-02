Acesse sua conta
Mais de 70 aves silvestres resgatadas em Candeias vão passar por reabilitação

Depois, animais retornarão à natureza

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 09:24

Aves resgatadas em Candeias chegam ao Cetas para tratamento e reabilitação antes do retorno à natureza Crédito: Ascom/Sema

O Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), por meio do Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), recebeu neste fim de semana as 77 aves resgatadas durante uma ação da Companhia Independente de Polícia e Proteção Ambiental (Coppa), em Candeias, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

As aves, que estavam sendo mantidas em condições irregulares e seriam comercializadas de forma ilegal em uma feira livre, deram entrada no Cetas para atendimento, reabilitação e posterior soltura.

Todos os animais, ao chegarem ao Cetas, passaram por um processo rigoroso de identificação e triagem, no qual foram determinados sua origem, espécie e condição de saúde. Cada indivíduo foi submetido a uma avaliação clínica detalhada, com verificação do estado nutricional, pesquisa de ferimentos, sinais de estresse e outras alterações comportamentais ou físicas.

“As aves que necessitaram de cuidados específicos foram encaminhadas à clínica veterinária do Cetas, onde receberam os protocolos adequados incluindo medicamentos, curativos, suplementação alimentar e acompanhamento clínico, até alcançarem condições de saúde compatíveis com a reabilitação. Os procedimentos seguem protocolos técnicos para garantir a recuperação física e o bem-estar dos indivíduos”, explicou a Médica Veterinária do Cetas Salvador, Marta Calasans.

Os demais animais foram alocados em recintos apropriados, organizados por espécie, tamanho e necessidades comportamentais. Nesses espaços, as aves tiveram acesso contínuo a água potável e alimentação adequada, além de medidas de manejo que favorecem a recuperação comportamental (passo essencial para que possam voltar a se alimentar, voar e interagir de forma natural antes da soltura).

Somente após concluírem a reabilitação e serem considerados aptos pela equipe técnica, os animais serão reintegrados ao seu habitat natural. As solturas ocorrerão em áreas autorizadas e previamente avaliadas pelo Inema, com critérios técnicos que consideram a segurança dos animais e a adequação do ambiente. Quando necessário, o retorno à natureza será acompanhado por monitoramento para avaliar a adaptação pós-soltura.

