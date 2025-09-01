Acesse sua conta
Mais de 70 aves silvestres são apreendidas em Candeias

Dois homens foram detidos na ação

  • Millena Marques

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 07:44

Aves sivlestres apreendidas
Aves sivlestres apreendidas Crédito: Coppa

Mais de 70 aves silvestres foram apreendidas em Candeias, na Grande Salvador, no último sábado (30). A apreensão ocorreu durante ações de fiscalização da Companhia Independente de Polícia e Proteção Ambiental (Coppa).

No total, os agentes apreenderam 77 aves silvestres que estavam prestes serem a comercializadas da maneira ilegal na feira livre do município. Durante a ação, dois homens foram detidos.

Os pássaros resgatados foram encaminhados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), onde receberão os cuidados necessários para posterior reintegração ao habitat natural.

Apreensão de 200 aves

Mais de 200 aves silvestres foram resgatadas de comércio ilegal na Bahia no dia 22 de agosto. Equipes da Delegacia Territorial (DT) de Poções, com suporte da 10ª e 21ª Coordenadorias Regionais de Polícia do Interior (Coorpins), realizaram diligências em Poções, Boa Nova e Iguaí. Quatro pessoas foram presas e 10 mandados de busca e apreensão foram cumpridos.

De acordo com as investigações, o grupo criminoso lucrava com a venda de aves capturadas, em sua maioria, no Parque Nacional de Boa Nova, e distribuía os animais para outros estados do país. Um homem responsável pela fabricação de gaiolas e compartimentos para acondicionar os pássaros foi detido. As aves foram destinadas ao Centro de Triagem de Animais Silvestres de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano.

