Emprego: Salvador oferece 186 vagas com salários de até R$ 5 mil nesta sexta (5)

Esther Morais
Publicado em 5 de setembro de 2025 às 06:43
O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 186 vagas de emprego e estágio em Salvador para esta sexta-feira (5). Os candidatos deverão acessar o site Salvador Digital para agendar o atendimento, a partir das 17h. Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento.
O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.
Auxiliar de prevenção e perdas
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: R$1.851,00 + benefícios
10 vagas
Encanador (vaga temporária de 12 meses)
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, ter CNH B, experiência com parte hidráulica predial, habilidade em interpretar plantas, memoriais e diagramas técnicos, ter atuado na área de construção civil
Salário: R$2.816,00 + benefícios
1 vaga
Auxiliar de limpeza pesada
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível experiência nas áreas industrial ou hospitalar
Salário: R$1.613,08 + benefícios
2 vagas
Adesivador
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter CNH B e conhecimento em materiais de comunicação visual
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Assistente de produção em evento
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: R$2.088,99 + benefícios
1 vaga
Recepcionista atendente (vaga exclusiva para o Programa SIMM Mulher)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: R$1.518,00 + benefícios
1 vaga
Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para o Programa SIMM Mulher)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: R$1.518,00 + benefícios
1 vaga
Técnico de segurança do trabalho
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: R$3.533,20 + benefícios
1 vaga
Repositor de mercadoria
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade para carga e descarga
Salário: R$1.600,00 + benefícios
1 vaga
Serralheiro
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, vaga para moradores de Salvador, Lauro de Freitas e Camaçari
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Auxiliar de logística (vaga de jovem aprendiz)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter disponibilidade para pegar peso, idade entre 18 e 22 anos (Lei do Aprendizado)
Salário: Bolsa a combinar + transporte
2 vagas
Conferente de logística (vaga de estágio e do Programa SIMM Mulher)
Requisitos: Ensino superior incompleto em Administração ou Logística (cursando a partir do 1º semestre à noite), sem experiência, conhecimento em pacote Office
Salário: Bolsa a combinar + benefícios
1 vaga
Auxiliar de limpeza pesada
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade para pegar peso
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Cabo de turma
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: R$1.900,00 + benefícios
5 vagas
Motorista carreteiro
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter CNH E
Salário: R$2.500,00 + benefícios
1 vaga
Contínuo
Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência
Zona: Suburbana e região
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Operador de máquina de lavar industrial (vaga temporária de 30 dias)
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Atendente de balcão
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência em vendas, disponibilidade para carga e descarga, desejável experiência com embalagens, descartáveis e atendimento ao público/telefônico
Salário: R$1.801,00 + benefícios
1 vaga
Professor das séries iniciais (vaga exclusiva para o Programa SIMM Mulher)
Requisitos: Ensino superior completo em Pedagogia, seis meses de experiência
Salário: R$1.900,49 + benefícios
1 vaga
Professor de educação infantil (vaga exclusiva para o Programa SIMM Mulher)
Requisitos: Ensino superior completo em Pedagogia, seis meses de experiência
Salário: R$1.900,49 + benefícios
1 vaga
Costureira (vaga exclusiva para o Programa SIMM Mulher)
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência
Salário: R$1.741,77 + benefícios
5 vagas
Garçom
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Açougueiro folguista
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência
Salário: R$1.700,00 + benefícios
1 vaga
Ajudante de cozinha
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade para trabalhar na Pituba
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Enfermeiro - UTI Cardíaca (vaga temporária)
Requisitos: Ensino superior completo em Enfermagem, seis meses de experiência, Coren ativo e pós-graduação em UTI
Salário: R$5.002,53 + benefícios
1 vaga
Auxiliar de limpeza pesada
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade para carregar peso
Salário: R$1.518,00 + benefícios
1 vaga
Auxiliar de manutenção predial
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: R$1.518,00 + benefícios
1 vaga
Mecânico de manutenção de ar-condicionado
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Consultor de vendas
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter MEI ativo
Salário: R$2.000,00 + benefícios
2 vagas
Ajudante de carga e descarga
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, experiência em material de construção, desejável CNH A ou B
Salário: R$1.700,00 + benefícios
1 vaga
Cozinheiro de restaurante (vaga exclusiva para o Programa SIMM Mulher)
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência
Salário: A combinar + benefícios
2 vagas
Coordenador de restaurante
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter experiência com à la carte
Salário: R$1.800,00 + benefícios
1 vaga
Auxiliar de produção
Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência, disponibilidade para residir em Araguari (MG)
Salário: R$1.670,00 + benefícios
40 vagas
Serralheiro de alumínio
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência
Salário: R$3.500,00 + benefícios
2 vagas
Serralheiro de ferro
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência
Salário: R$2.184,05 + benefícios
1 vaga
Repositor de mercadoria (vaga de estágio)
Requisitos: Ensino médio incompleto (cursando 2º ano à noite), sem experiência, disponibilidade para carga e descarga
Salário: Bolsa R$750,00 + benefícios
1 vaga
Mecânico alinhador
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, ter CNH B
Salário: R$1.576,00 + benefícios
2 vagas
Mecânico de veículo
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, CNH B e desejável curso na área
Salário: R$1.578,00 + benefícios
2 vagas
Operador de telemarketing ativo e receptivo
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, boa dicção e informática intermediária
Salário: A combinar + benefícios
40 vagas
Atendente de telemarketing (vaga exclusiva para o Programa Jovem Aprendiz)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, boa digitação, informática intermediária, residir em Salvador ou Lauro de Freitas, idade entre 18 e 21 anos (Lei do Aprendizado)
Salário: Bolsa R$784,44 + transporte
20 vagas
Auxiliar administrativo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência
Salário: R$1.518,00 + benefícios
1 vaga
Auxiliar de loja (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência com atendimento ao público
Salário: R$1.570,00 + benefícios
5 vagas
Garçom (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: A combinar + benefícios
5 vagas
Steward (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência
Salário: A combinar + benefícios
2 vagas
Ajudante de cozinha (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: A combinar + benefícios
2 vagas
Empacotador (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência
Salário: A combinar + benefícios
2 vagas
Operador de caixa (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência
Salário: A combinar + benefícios
2 vagas
Repositor de mercadorias (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência
Salário: A combinar + benefícios
2 vagas
Empacotador (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, disponibilidade para trabalhar nos turnos tarde e noite
Zona: Suburbana
Salário: R$1.518,00 + benefícios
1 vaga
Operador de telemarketing receptivo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: R$1.546,35 + benefícios
2 vagas
Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, desejável experiência hospitalar
Salário: R$1.518,00 + benefícios
1 vaga