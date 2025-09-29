Acesse sua conta
Ônibus é atravessado por suspeito para bloquear tráfego no Nordeste de Amaralina

Trocas de tiros foram registradas na localidade no final de semana

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 17:04

Ônibus ficou atravessado em Amaralina
Ônibus ficou atravessado em Amaralina Crédito: Reprodução

Um ônibus foi atravessado por suspeitos na rua Visconde de Itaboraí, no bairro de Amaralina, em Salvador, na tarde desta segunda-feira (29). A passagem de veículos foi temporariamente bloqueada na via, mas liberada em seguida por policiais. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) da Bahia informou que intensificou o policiamento no Nordeste de Amaralina para localizar os suspeitos. 

A pasta disse ainda que imagens de câmeras serão utilizadas para identificar os autores. A SSP reforça ainda que denúncias podem ser enviadas através do Disque 181, sob condição de anonimato. 

O clima está tenso na região desde o final de semana. Uma mulher de 32 foi baleada no domingo (28), quando estava na varanda de casa, no Nordeste de Amaralina. À TV Bahia, ela contou sobre o ocorrido. "A rua estava deserta. Eu estava preparando um bolo dentro de casa. Em questão de dois minutos, começou o tiroteio, e eu recebi o tiro na perna", disse a vítima, que não se identificou. Ela foi socorrida pelos militares para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde recebeu atendimento médico. 

Também no domingo (28), o carro do padre Rafael de Freitas, responsável pela paróquia Santo André, no bairro Nordeste de Amaralina, foi atingido por um tiro. Ele estava com outros dois religiosos dentro do veículo, mas ninguém ficou ferido.

Em um vídeo gravado pelo próprio padre, ele dá detalhes do que aconteceu: "Pela segunda vez, nosso carro foi acertado. Olha [mostra o projétil], dentro do carro. O chumbo brocou meu carro".

Procurada, a Polícia Militar informou que houve uma troca de tiros com suspeitos na região no final da tarde. O confronto ocorreu na localidade conhecida como Santo André. Segundo a corporação, policiais militares do 30º BPM realizavam rondas na área quando se depararam com um grupo de indivíduos armados que, diante da presença dos agentes, atirou. Houve revide e os criminosos fugiram.

