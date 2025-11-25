Acesse sua conta
Mulher é presa após aplicar golpes de R$ 115 mil contra idosos em Salvador

Fraudes envolviam a contratação indevida de empréstimos consignados e a transferência dos valores para conta dela

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 16:42

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Divulgação

Uma mulher de 32 anos foi presa na manhã desta terça-feira (25), no Engenho Velho de Brotas, em Salvador, suspeita de aplicar golpes contra idosos em Salvador.

As apurações da Delegacia Especial de Atendimento ao Idoso (Deati) apontaram que os diversos golpes aplicados pela suspeita somam prejuízo de mais de R$ 116 mil. As fraudes envolviam a contratação indevida de empréstimos consignados e a transferência dos valores obtidos para contas bancárias vinculadas à investigada.

Além dos crimes de estelionato, ela também é investigada por manter cartões de crédito para assegurar o recebimento das dívidas, além de apropriação de bens e rendimentos de pessoas idosas.

A ação integra a Operação Legado Vivo, conduzida pelo Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV), que tem como objetivo reforçar o combate a crimes praticados contra pessoas idosas em situação de vulnerabilidade. A suspeita permanece à disposição da Justiça.

