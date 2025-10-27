Polícia apreende 250 kg de drogas e interrompe rota do tráfico entre São Paulo e Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Yan Inácio
Publicado em 27 de outubro de 2025 às 20:50
A Polícia Civil prendeu dois homens e apreendeu 250 quilos de drogas nesta segunda-feira (27), em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. Os entorpecentes estavam em um caminhão que saiu de São Paulo com destino ao município baiano.
Foram apreendidos 248 tabletes de drogas, em sua maioria cocaína, pasta base e crack, além de centenas de munições. O caminhão utilizado na atividade ilícita também foi apreendido.
Os dois homens presos foram autuados em flagrante pelo transporte interestadual de substâncias ilícitas, associação criminosa armada e posse ilegal de munições de uso restrito.
A Polícia Civil instaurou inquérito policial na delegacia especializada, e a investigação prosseguirá para o indiciamento de outros integrantes do grupo criminoso, com representação de prisões preventivas à justiça.