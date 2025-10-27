VIOLÊNCIA

Mãe é presa após tentar sufocar filha de dois anos com travesseiro na Bahia

Mulher foi contida pelo ex-namorado

Elaine Sanoli

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 20:26

Delegacia de Belmonte Crédito: Reprodução/Redes sociais

Uma mulher foi presa em flagrante nesta segunda-feira (27), suspeita de tentar matar a própria filha, uma criança de apenas 2 anos, em Belmonte, no sul da Bahia.

De acordo com informações do boletim de ocorrência da Polícia Civil (PC), a mulher teria tentado sufocar a filha com um travesseiro, mas foi contida pelo ex-namorado. Na casa da família, foram encontrados roupas da criança queimadas, uma janela quebrada e brinquedos destruídos.

A mulher, de 19 anos, identificada apenas pelas iniciais F.P.S., precisou ser contida fisicamente devido ao estado de agressividade, segundo a polícia. Ela foi encaminhada para o Hospital de Belmonte, onde a Polícia Militar havia sido acionada após uma denúncia de violência doméstica.

“A materialidade delitiva está comprovada por relatório médico, fotografias do local e pela convergência dos depoimentos de policiais militares, conselheira tutelar e testemunhas presenciais”, informou a PC. Ainda segundo a corporação, a mulher já possui histórico de violência e se envolveu em outras ocorrências policiais na cidade, “o que demonstra um padrão de comportamento agressivo e reiterado”.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 5