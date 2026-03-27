CONCEIÇÃO DO COITÉ

Tragédia: menina de 7 anos morre ao receber descarga elétrica em chocadeira improvisada na Bahia

Acidente aconteceu dentro da casa da família, na zona rural de Conceição do Coité

Wendel de Novais

Publicado em 27 de março de 2026 às 11:26

Raissa morreu após descarga elétrica Crédito: Reprodução

Uma tragédia registrada no interior da Bahia terminou com a morte de uma menina de 7 anos após um choque elétrico dentro da própria casa, na zona rural de Conceição do Coité. O caso ocorreu na tarde de quinta-feira (26), por volta das 17h, no povoado de Baixa Nova, na região do distrito de Juazeirinho.

Segundo informações do g1, Raisa Silva Lopes se aproximou de uma chocadeira improvisada onde havia pintinhos nascendo. Ao tentar tocar nos animais, a criança acabou sendo atingida por uma descarga elétrica. No momento do acidente, uma tia da menina tentou prestar socorro imediato, mas também recebeu um choque ao encostar no equipamento. Apesar do susto, ela não sofreu ferimentos.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 14

Raisa ainda foi retirada do local e levada às pressas em um carro da família até encontrar uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A criança foi transferida para a equipe médica e encaminhada à Unidade Materno Infantil (UMI), mas já chegou ao local sem sinais vitais.