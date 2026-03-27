Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Tragédia: menina de 7 anos morre ao receber descarga elétrica em chocadeira improvisada na Bahia

Acidente aconteceu dentro da casa da família, na zona rural de Conceição do Coité

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 27 de março de 2026 às 11:26

Raissa morreu após descarga elétrica Crédito: Reprodução

Uma tragédia registrada no interior da Bahia terminou com a morte de uma menina de 7 anos após um choque elétrico dentro da própria casa, na zona rural de Conceição do Coité. O caso ocorreu na tarde de quinta-feira (26), por volta das 17h, no povoado de Baixa Nova, na região do distrito de Juazeirinho.

Segundo informações do g1, Raisa Silva Lopes se aproximou de uma chocadeira improvisada onde havia pintinhos nascendo. Ao tentar tocar nos animais, a criança acabou sendo atingida por uma descarga elétrica. No momento do acidente, uma tia da menina tentou prestar socorro imediato, mas também recebeu um choque ao encostar no equipamento. Apesar do susto, ela não sofreu ferimentos.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil realiza operação integrada contra organização criminosa do Rio de Janeiro por Filipe Conceição e Tony Silva
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
1 de 14
Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

Raisa ainda foi retirada do local e levada às pressas em um carro da família até encontrar uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A criança foi transferida para a equipe médica e encaminhada à Unidade Materno Infantil (UMI), mas já chegou ao local sem sinais vitais.

Raisa morava com os pais e era filha única. Após o ocorrido, o corpo da criança foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Serrinha, onde será submetido a exame de necropsia. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o velório e o sepultamento.

Leia mais

Imagem - Trio é preso por ataques e roubos a turistas no Carnaval; grupo usava motos e armas

Trio é preso por ataques e roubos a turistas no Carnaval; grupo usava motos e armas

Imagem - Acidente deixa duas pessoas mortas após árvore cair em caminhão no meio de estrada na Bahia

Acidente deixa duas pessoas mortas após árvore cair em caminhão no meio de estrada na Bahia

Imagem - Briga por ciúmes: homem matou esposa e esfaqueou filha durante discussão

Briga por ciúmes: homem matou esposa e esfaqueou filha durante discussão

Tags:

Bahia Menina Tragédia Morta

Mais recentes

Imagem - Líder de facção procurado por homicídios na Bahia é preso em operação fora do estado

Líder de facção procurado por homicídios na Bahia é preso em operação fora do estado
Imagem - Esposa de PM morto na Bahia soube de acidente pelas redes sociais: ‘Pior notícia da minha vida'

Esposa de PM morto na Bahia soube de acidente pelas redes sociais: ‘Pior notícia da minha vida'
Imagem - Sem queda de cabelo: conheça a imunoterapia, tratamento contra o câncer que vai ser incorporado pelo SUS

Sem queda de cabelo: conheça a imunoterapia, tratamento contra o câncer que vai ser incorporado pelo SUS

MAIS LIDAS

Imagem - Vitória é letal em jogo com chuva de gols e derrota CRB fora de casa na Copa do Nordeste
01

Vitória é letal em jogo com chuva de gols e derrota CRB fora de casa na Copa do Nordeste

Imagem - Cidade no interior da Bahia terá maior mina subterrânea da América Latina
02

Cidade no interior da Bahia terá maior mina subterrânea da América Latina

Imagem - Vitória supera o Corinthians e anuncia contratação do artilheiro da Copa do Brasil
03

Vitória supera o Corinthians e anuncia contratação do artilheiro da Copa do Brasil

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 103 vagas imediatas e salários de até R$ 8 mil
04

Prefeitura abre concurso público com 103 vagas imediatas e salários de até R$ 8 mil