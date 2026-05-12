OPERAÇÃO

Polícia cumpre mandados por crimes sexuais contra crianças e adolescentes em prédio de luxo de Salvador

Operação Caminhos Seguros cumpriu mandados na capital, Lauro de Freitas e Serrinha

Maysa Polcri

Publicado em 12 de maio de 2026 às 13:30

Mandado foi cumprido em prédio de luxo em Salvador Crédito: Divulgação

Dois homens foram presos e 11 mandados de busca e apreensão foram cumpridos nesta terça-feira (12) durante operação que investiga crimes sexuais contra crianças e adolescentes em Salvador, Lauro de Freitas e Serrinha. Uma das ações aconteceu na Mansão Wildberger, no Corredor da Vitória, um dos prédios de luxo mais famosos da capital baiana.

Informações iniciais apontam que o alvo é um morador de 25 anos, que estava em viagem com a família para a Europa durante a operação. Também foram cumpridos mandados nos bairros de Pau Miúdo, Paripe, Boca do Rio e Mata Escura, todos na capital baiana.

Operação prende investigados por crimes sexuais contra crianças e adolescentes 1 de 5

Segundo a Polícia Civil, a Operação Nacional Caminhos Seguros resultou na apreensão de um vasto acervo de pornografia infantojuvenil e materiais eletrônicos que podem contribuir com as investigações. Foram apreendidos cinco notebooks, um console de videogame e 13 celulares.



Um dos alvos, um homem de 47 anos, foi preso em seu local de trabalho, em Lauro de Freitas. As investigações revelaram que o suspeito gerenciava ao menos 15 perfis falsos em redes sociais. Ele se passava por criança para ganhar a confiança de menores que, em seguida, enviavam vídeos íntimos.

Com ele, foram apreendidos 2.740 arquivos digitais. O investigado responderá por armazenamento, produção de pornografia infantil e estupro de vulnerável por meio digital. As apurações apontam que o crime ocorreu contra, ao menos, quatro vítimas.

A segunda prisão foi efetuada no bairro do Garcia, na capital. Um homem de 31 anos foi preso por estupro de vulnerável contra uma criança de 11 anos. Segundo as investigações, o crime foi cometido após o suspeito atrair a vítima por meio de um aplicativo de mensagens, onde marcou um encontro e praticou o crime.

A ação mobilizou mais de 100 policiais civis e foi coordenada pelo Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV), por meio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca) e do Núcleo Especializado em Repressão a Crimes Contra Crianças e Adolescentes no Ambiente Virtual (Nercca).