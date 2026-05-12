MÚSICA

Osba faz apresentação gratuita em Salvador neste sábado (16)

Projeto que une música clássica e psicanálise terá início às 17h e abordará o tema “O Medo"

Maysa Polcri

Publicado em 12 de maio de 2026 às 14:23

Evento acontece a partir das 17h na Biblioteca Central do Estado da Bahia Crédito: Caio Lírio/Divulgação

A Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) apresenta neste sábado (16) a segunda edição deste ano do “Psiconcerto”, projeto que une música clássica e psicanálise. O evento acontece a partir das 17 horas na Biblioteca Central do Estado da Bahia, no bairro dos Barris. A entrada é gratuita, sujeita à lotação do espaço.

O acesso será permitido ao público a partir das 16 horas. A edição do ‘Psiconcerto’ abordará o tema “O Medo”, com a regência do maestro Carlos Prazeres e a participação das psicólogas e psicanalistas Malu Moraes e Anna Flynn. O evento intercala apresentação musical e comentários do tema sob a perspectiva da psicanálise.

O programa traz duas composições diretamente ligadas ao tema do medo: a “Sinfonia de Câmara em Dó menor”, do compositor russo Dmitri Shostakovich (1906–1975), e “Psycho: A Short Suite”, do norte-americano Bernard Herrmann (1911–1975), escrita para a trilha sonora do filme "Psicose" (1960), obra-prima do suspense psicológico dirigida pelo britânico Alfred Hitchcock.

Uma das convidadas para trazer comentários da parte psicanalítica sobre o tema “O Medo”, a psicóloga e psicanalista Malu Moraes afirma que a conversa também será acessível ao público não familiarizado com o discurso psicanalítico.

A edição do ‘Psiconcerto’ da Osba integra a programação da semana comemorativa dos 215 anos da Biblioteca Central do Estado da Bahia, a mais antiga da América Latina e a primeira biblioteca pública do Brasil, fundada em 13 de maio de 1811.

O Quadrilátero da Biblioteca Central, unidade gerida pela Fundação Pedro Calmon (FPC/SecultBA), já recebeu diversas apresentações da Orquestra em projetos como o “OSBArris” e “Cecilianas”.

Serviço

O que: “Psiconcerto” da Osba

Horário: 17 horas

Local: Biblioteca Central do Estado da Bahia (Barris)

Entrada: Gratuita (acesso do público a partir das 16h)