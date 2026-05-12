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Confira as datas de vencimento do IPVA 2026 em maio

Contribuintes com veículos de placas com finais 1, 2, 3, 4, 5 e 6 devem estar atentos ao calendário do imposto neste mês

Millena Marques

Publicado em 12 de maio de 2026 às 14:36

Contribuintes têm desconto de 8% Crédito: Thuane Maria/GOVBA

A Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (Sefaz-BA) alertou os contribuintes para os prazos de vencimento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) neste mês de maio. Proprietários de veículos com placas de finais 1, 2, 3, 4, 5 e 6 devem ficar atentos às datas para pagamento do tributo.

Os donos de automóveis com placas de finais 5 e 6 podem quitar o IPVA em cota única, com desconto de 8%, até os dias 28 e 29 de maio, respectivamente. Também é possível optar pelo parcelamento e pagar, nas mesmas datas, a primeira das cinco cotas, sem desconto.

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Já os contribuintes com veículos de placas finais 3 e 4 que aderiram ao parcelamento em cinco vezes precisam efetuar o pagamento da segunda parcela até os dias 28 e 29 de maio, respectivamente. Para os proprietários de veículos com placas finais 1 e 2, vence neste mês a terceira cota do imposto, também nos dias 28 e 29 de maio.

O pagamento em cota única com desconto pode ser realizado via Pix, por meio do portal do governo baiano. Para isso, o contribuinte deve acessar o serviço “Pagar licenciamento cota única – emissão do DAE” no site do Estado, utilizando login e senha. O tributo também pode ser quitado pelos canais das instituições financeiras parceiras da Sefaz-BA: Banco do Brasil, Bradesco e Bancoob.

Segundo o Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA), a regularização do veículo não depende apenas do pagamento do IPVA. Para que o licenciamento esteja em dia, é necessário quitar também taxas do licenciamento anual e eventuais multas. O prazo final para regularização completa da documentação coincide com a data de vencimento da quinta parcela do imposto.