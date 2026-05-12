SELEÇÃO

Universidade baiana oferece mais de 200 vagas em cursos de graduação para portadores de diploma

Os interessados devem se inscrever até o dia 26 de maio; as vagas estão distribuídas em três campi

Perla Ribeiro

Publicado em 12 de maio de 2026 às 13:25

Universidade baiana oferece mais de 200 vagas em cursos de graduação para portadores de diploma Crédito: Divulgação

A Uesb abriu seleção para mais de 200 vagas para portadores de diploma de curso superior para ingresso em cursos de graduação. Estão disponíveis 202 vagas, distribuídas entre os três campi da Uesb. Os interessados devem se inscrever pelo site até 26 de maio. A taxa de inscrição é de R$ 100 e deverá ser paga até o dia 27 de maio, para a validação do procedimento.

Em Vitória da Conquista, ofertam vagas os cursos de Administração, Agronomia, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Economia, Engenharia Florestal, Filosofia, Física, Geografia, História, Jornalismo, Letras Modernas, Matemática e Pedagogia. Em Jequié, é possível ingressar nas graduações de Ciências Biológicas, Dança, Educação Física, Letras, Química e Teatro. Já em Itapetinga, as opções são Engenharia Ambiental, Engenharia de Alimentos, Física, Pedagogia, Química e Zootecnia.