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Universidade baiana oferece mais de 200 vagas em cursos de graduação para portadores de diploma

Os interessados devem se inscrever até o dia 26 de maio; as vagas estão distribuídas em três campi

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 12 de maio de 2026 às 13:25

Vestibular da Uesb
Universidade baiana oferece mais de 200 vagas em cursos de graduação para portadores de diploma Crédito: Divulgação

A Uesb abriu seleção para mais de 200 vagas para portadores de diploma de curso superior para ingresso em cursos de graduação. Estão disponíveis 202 vagas, distribuídas entre os três campi da Uesb. Os interessados devem se inscrever pelo site até 26 de maio. A taxa de inscrição é de R$ 100 e deverá ser paga até o dia 27 de maio, para a validação do procedimento.

Em Vitória da Conquista, ofertam vagas os cursos de Administração, Agronomia, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Economia, Engenharia Florestal, Filosofia, Física, Geografia, História, Jornalismo, Letras Modernas, Matemática e Pedagogia. Em Jequié, é possível ingressar nas graduações de Ciências Biológicas, Dança, Educação Física, Letras, Química e Teatro. Já em Itapetinga, as opções são Engenharia Ambiental, Engenharia de Alimentos, Física, Pedagogia, Química e Zootecnia.

A primeira etapa será a prova escrita (redação, caráter dissertativo), aplicada no dia 7 de julho. Cada curso elencará e divulgará previamente três temas, dentro da sua área de formação, com referências de leitura. No dia da prova, um dos temas será sorteado em sala. A segunda etapa é a avaliação do histórico escolar da graduação em que o candidato se formou. Para mais informações ou em caso de dúvidas, entre em contato com a organização pelo e-mail pse@uesb.edu.br.

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