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'Me deixou louco por você': jovem descobre estupro cometido pelo pai após mensagens no Whatsapp

Suspeito foi indiciado e preso após decisão da Justiça

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 27 de março de 2026 às 07:09

Polícia Civil do Rio de Janeiro
Polícia Civil do Rio de Janeiro Crédito: Divulgação

Uma jovem de 26 anos denunciou ter sido vítima de estupro cometido pelo próprio pai em Araruama, na Região dos Lagos (RJ). Segundo relato à polícia, ela só percebeu o abuso semanas depois, ao receber mensagens e áudios do homem mencionando o episódio.

O crime teria ocorrido em fevereiro. De acordo com a vítima, ela havia ingerido bebida alcoólica junto com medicamento antidepressivo, o que a deixou desorientada e sem plena consciência. O pai foi indiciado por estupro no último dia 18 e preso nesta quinta-feira (26), no bairro Rio Comprido, na região central do Rio de Janeiro, após operação da Polícia Civil.

Assédio, abuso e estupro devem ser denunciados no 180

Para denunciar abuso sexual, ligue 180 por Reprodução
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Para denunciar abuso sexual, ligue 180 por Reprodução

Em mensagens enviadas à filha, o homem faz declarações de cunho íntimo e menciona diretamente o ocorrido. Em um dos trechos, afirma: “Não consegui dormir, só pensando em você” e “você sabe que papai gosta de você”. Em outros áudios, ele chega a perguntar quanto dinheiro ela queria para ficar com ele.

A jovem contou que, no dia do crime, estava em um depósito de um primo, onde consumiu bebida alcoólica. Ela faz uso de medicação para depressão e também tomou o remédio antes de retornar para casa. Segundo o depoimento, o pai chegou antes à residência. Quando ela voltou, tomou banho e estava de toalha quando ele se aproximou.

“Ele veio pra cima de mim, querendo me dar um beijo. Eu empurrei e falei que era filha dele, que ia deitar porque estava muito tonta”, relatou. Ainda conforme o relato, o homem insistiu. A vítima diz que perdeu a consciência logo depois e não se recorda do restante.

No dia seguinte, ela procurou a mãe, que mora na capital, e disse que desconfiava que algo poderia ter acontecido. A confirmação veio no dia 15 de março, quando a jovem estava na casa de uma tia e começou a receber diversas mensagens e áudios do pai. Nos registros, o homem faz declarações com teor sexual e menciona o episódio.

Homem mandou mensagens eróticas para filha Crédito: Reprodução / g1 RJ

Após isso, a mãe foi até Araruama e, no dia seguinte, ambas procuraram a delegacia. O caso foi registrado na 118ª Delegacia de Polícia, onde a jovem apresentou as mensagens como prova e realizou exame de corpo de delito.

A Polícia Civil solicitou medidas protetivas, incluindo a proibição de aproximação e contato do suspeito com a vítima.

Com informações do g1 RJ

Tags:

Crime

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