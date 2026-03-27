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Guerra no Oriente Médio ameaça preço dos alimentos no Brasil; saiba quais podem ficar mais caros

Preço do diesel e insegurança nas rotas marítimas pressionam o custo no país

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 27 de março de 2026 às 06:00

Em 2026, o celular com aplicativos de comparação de preços torna-se o principal aliado do consumidor brasileiro para desviar das armadilhas de marketing e fechar a conta do mercado.
Estratégias para enfrentar a alta de preços sem perder a qualidade na mesa Crédito: IA/GEMINI

A escalada do conflito armado no Oriente Médio, iniciada em fevereiro após ataques contra o programa nuclear do Irã, já projeta efeitos na economia brasileira. O aumento no preço do diesel e a insegurança nas rotas marítimas devem elevar o custo dos fretes rodoviários em até 20%, com repasse imediato para o consumidor final nos próximos dias, é o que revelou a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA).

A alta do petróleo e do dólar atinge em cheio os grãos básicos. Segundo o professor e contador André Dedeko, o trigo e o milho tendem a ser os primeiros a subir, pois são a base da alimentação humana e animal.

O cenário é agravado pela fragilidade das reservas nacionais. Segundo o especialista, atualmente, o Brasil não possui estoques estratégicos de alimentos básicos, como trigo e milho, suficientes para conter a volatilidade de preços caso a guerra se prolongue por mais de seis meses.

“Os estoques públicos de alimentos básicos, como trigo e milho, estão baixos e não dão conta de cobrir grandes interrupções no fornecimento internacional. Por isso, o país depende muito das importações e pode sentir forte impacto nos preços se o comércio global for afetado por meses”.

Além dos alimentos, o setor farmacêutico (medicamentos) e de tecnologia (eletrônicos) também monitoram possíveis reajustes devido ao custo dos componentes plásticos derivados do petróleo.

Confira os alimentos que podem subir

Pães e Massas: o Brasil importa grande parte do trigo, com o frete e o seguro marítimo mais caros, pães e biscoitos sofrem reajuste;

Proteína Animal: aves, suínos e bovinos ficam mais caros porque a ração (feita de milho e soja) depende de fertilizantes importados e transporte encarecido;

Óleos e Açúcar: a entressafra e o uso desses produtos para biocombustíveis (biodiesel e etanol) mantêm a demanda alta, pressionando os preços na gôndola.

Guerra no Oriente Médio ameaça preço dos alimentos no Brasil; saiba quais podem ficar mais caros

Pães por Reprodução
Pães por Reprodução
Grãos por Imagem: Vladislav Noseek | Shutterstock
Grãos por Imagem: Halil ibrahim mescioglu | Shutterstock
Carnes por Divulgação/ Visa/ PMVC
Carnes por Shutterstock
Óleos por Reprodução
Óleos por Reprodução
Açúcar por Shutterstock
Açúcar por Imagem: Kerim Koca | Shutterstock
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Pães por Reprodução

Fertilizantes

Um dos maiores pontos de preocupação é o fechamento do Estreito de Ormuz, controlado pelo Irã. A rota é vital para a chegada de fertilizantes ao Brasil. "Se o caminho for bloqueado, haverá desabastecimento ou uma explosão nos preços de insumos para culturas como soja, arroz, cana-de-açúcar e algodão", explica Dedeko.

O aumento do frete marítimo, causado por desvios de rota na África para evitar zonas de bombardeio, chega ao supermercado em "efeito cascata": a indústria paga mais caro pela matéria-prima, o distribuidor repassa o custo logístico e o varejo ajusta a margem final.

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Tags:

Alimentos Carne Guerra Mercado Ovos Valores

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