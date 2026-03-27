BOMBA NO BOLSO

Guerra no Oriente Médio ameaça preço dos alimentos no Brasil; saiba quais podem ficar mais caros

Preço do diesel e insegurança nas rotas marítimas pressionam o custo no país

Nauan Sacramento

Publicado em 27 de março de 2026 às 06:00

Estratégias para enfrentar a alta de preços sem perder a qualidade na mesa Crédito: IA/GEMINI

A escalada do conflito armado no Oriente Médio, iniciada em fevereiro após ataques contra o programa nuclear do Irã, já projeta efeitos na economia brasileira. O aumento no preço do diesel e a insegurança nas rotas marítimas devem elevar o custo dos fretes rodoviários em até 20%, com repasse imediato para o consumidor final nos próximos dias, é o que revelou a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA).

A alta do petróleo e do dólar atinge em cheio os grãos básicos. Segundo o professor e contador André Dedeko, o trigo e o milho tendem a ser os primeiros a subir, pois são a base da alimentação humana e animal.

O cenário é agravado pela fragilidade das reservas nacionais. Segundo o especialista, atualmente, o Brasil não possui estoques estratégicos de alimentos básicos, como trigo e milho, suficientes para conter a volatilidade de preços caso a guerra se prolongue por mais de seis meses.

“Os estoques públicos de alimentos básicos, como trigo e milho, estão baixos e não dão conta de cobrir grandes interrupções no fornecimento internacional. Por isso, o país depende muito das importações e pode sentir forte impacto nos preços se o comércio global for afetado por meses”.

Além dos alimentos, o setor farmacêutico (medicamentos) e de tecnologia (eletrônicos) também monitoram possíveis reajustes devido ao custo dos componentes plásticos derivados do petróleo.

Confira os alimentos que podem subir

Pães e Massas: o Brasil importa grande parte do trigo, com o frete e o seguro marítimo mais caros, pães e biscoitos sofrem reajuste;

Proteína Animal: aves, suínos e bovinos ficam mais caros porque a ração (feita de milho e soja) depende de fertilizantes importados e transporte encarecido;

Óleos e Açúcar: a entressafra e o uso desses produtos para biocombustíveis (biodiesel e etanol) mantêm a demanda alta, pressionando os preços na gôndola.

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Fertilizantes

Um dos maiores pontos de preocupação é o fechamento do Estreito de Ormuz, controlado pelo Irã. A rota é vital para a chegada de fertilizantes ao Brasil. "Se o caminho for bloqueado, haverá desabastecimento ou uma explosão nos preços de insumos para culturas como soja, arroz, cana-de-açúcar e algodão", explica Dedeko.