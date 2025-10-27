Acesse sua conta
MPT vai investigar morte de trabalhador que caiu em silo de soja na Bahia

Acidente aconteceu na zona rural de Luís Eduardo Magalhães

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 16:19

Trabalhador morreu soterrado no silo de soja
Trabalhador morreu soterrado no silo de soja Crédito: Marlon Ferraz/Blog do Braga

O Ministério Público do Trabalho (MPT) abriu um inquérito nesta segunda-feira (27) para investigar o acidente de trabalho que causou a morte de uma pessoa e ferimentos em outra, no oeste da Bahia. Os trabalhadores foram soterrados ao caírem em um silo de farelo de soja na manhã de sábado (25), na Fazenda Santa Helena, na zona rural do povoado Bela Vista, em Luís Eduardo Magalhães. 

As equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros prestaram atendimento no local do acidente. Uma das vítimas morreu no local e a outra foi socorrida. De acordo com o MPT, o acidente "assoma-se a outros envolvendo a mesma atividade naquela região e preocupa as autoridades". O caso é investigado pela Polícia Civil do município.

"O inquérito do MPT busca apurar as responsabilidades pelo acidente e verificar se as normas de segurança do trabalho foram seguidas pelo empregador, tanto com a oferta de equipamentos de proteção individual e coletiva quanto de treinamento de protocolos de atividade de risco", diz o Ministério Público do Trabalho. O objetivo é garantir que medidas preventivas sejam adotadas para evitar que outros trabalhadores sejam vítimas de acidentes semelhantes.

A investigação do MPT contará com a contribuição de outros órgãos públicos, como a Polícia Técnica e a Polícia Civil da Bahia. Também serão solicitadas informações à Superintendência Regional do Trabalho da Bahia (SRT-BA), órgão responsável pela fiscalização das condições de trabalho e do cumprimento das normas de saúde e segurança.

Em casos de acidentes de trabalho fatais, a SRT-BA realiza perícia para verificar o cumprimento das normas regulamentadoras de saúde e segurança do trabalho aplicáveis a este tipo de atividade e produz relatório.

