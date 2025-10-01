INVESTIGAÇÃO

MPT apura novo acidente de trabalho em prédio de luxo no Horto Florestal

Homem caiu enquanto realizava atividades na parte externa do edifício Cedro Horto

Millena Marques

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 08:34

Bombeiros estiveram no local Crédito: Reproduçaõ/TV Bahia

O Ministério Público do Trabalho (MPT) na Bahia instaurou inquérito para apurar as circunstâncias da queda de um trabalhador de um prédio de luxo no Horto Florestal, em Salvador, na última segunda-feira (29). O homem caiu enquanto realizava atividades na parte externa do edifício Cedro Horto, empreendimento em fase de finalização.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e prestaram os primeiros socorros no local. O homem, que não teve a identidade revelada, foi levado para o Hospital Geral do Estado (HGE), segundo a TV Bahia. Até o momento, não há detalhes sobre o seu estado clínico.

O prédio está em obras finais, com unidades ainda à venda, e alguns moradores já vivendo no edifício. "Quando chegamos aqui fomos barrados na portaria, não deixaram a gente entrar", disse à TV Bahia um representante do sindicato que foi até o local. Não há informações sobre se o trabalhador usava materiais de segurança.

Este é o segundo acidente grave em canteiros de obra da mesma região em menos de duas semanas. No dia 19m de setembro, o trabalhador Willian Santos de Oliveira, de 30 anos, faleceu após uma queda de aproximadamente 30 metros durante o expediente na obra do edifício Poème Horto. A investigação desse caso já está em andamento pelo MPT.