Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

MPT apura novo acidente de trabalho em prédio de luxo no Horto Florestal

Homem caiu enquanto realizava atividades na parte externa do edifício Cedro Horto

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 08:34

Bombeiros esteve no local
Bombeiros estiveram no local Crédito: Reproduçaõ/TV Bahia

O Ministério Público do Trabalho (MPT) na Bahia instaurou inquérito para apurar as circunstâncias da queda de um trabalhador de um prédio de luxo no Horto Florestal, em Salvador, na última segunda-feira (29). O homem caiu enquanto realizava atividades na parte externa do edifício Cedro Horto, empreendimento em fase de finalização.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e prestaram os primeiros socorros no local. O homem, que não teve a identidade revelada, foi levado para o Hospital Geral do Estado (HGE), segundo a TV Bahia. Até o momento, não há detalhes sobre o seu estado clínico.

O prédio está em obras finais, com unidades ainda à venda, e alguns moradores já vivendo no edifício. "Quando chegamos aqui fomos barrados na portaria, não deixaram a gente entrar", disse à TV Bahia um representante do sindicato que foi até o local. Não há informações sobre se o trabalhador usava materiais de segurança.

Leia mais

Imagem - Trabalhador morre após cair de altura de 30 metros em obra no Horto Florestal

Trabalhador morre após cair de altura de 30 metros em obra no Horto Florestal

Imagem - Família contesta versão da polícia sobre morte de funcionário em prédio no Horto Florestal

Família contesta versão da polícia sobre morte de funcionário em prédio no Horto Florestal

Este é o segundo acidente grave em canteiros de obra da mesma região em menos de duas semanas. No dia 19m de setembro, o trabalhador Willian Santos de Oliveira, de 30 anos, faleceu após uma queda de aproximadamente 30 metros durante o expediente na obra do edifício Poème Horto. A investigação desse caso já está em andamento pelo MPT.

Segundo o MPT, o objetivo é levantar informações sobre as condições em que as atividades eram desenvolvidas, incluindo a estrutura de prevenção existente, as medidas de proteção coletiva e individual disponíveis e a organização do trabalho no canteiro.

Mais recentes

Imagem - Wagner Moura faz ensaio aberto do seu aguardado espetáculo em Salvador; veja fotos

Wagner Moura faz ensaio aberto do seu aguardado espetáculo em Salvador; veja fotos
Imagem - Quatro PMs, esposa e filho do deputado Binho Galinha são presos em operação na Bahia

Quatro PMs, esposa e filho do deputado Binho Galinha são presos em operação na Bahia
Imagem - Jovem é morto a facadas ao tentar proteger pai idoso em briga na Bahia

Jovem é morto a facadas ao tentar proteger pai idoso em briga na Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Alunos são flagrados fazendo sexo em faculdade de Salvador
01

Alunos são flagrados fazendo sexo em faculdade de Salvador

Imagem - 3 signos que podem receber dinheiro inesperado nos próximos dias
02

3 signos que podem receber dinheiro inesperado nos próximos dias

Imagem - Quatro PMs, esposa e filho do deputado Binho Galinha são presos em operação na Bahia
03

Quatro PMs, esposa e filho do deputado Binho Galinha são presos em operação na Bahia

Imagem - Deputado baiano Binho Galinha é alvo de prisão por liderar organização criminosa
04

Deputado baiano Binho Galinha é alvo de prisão por liderar organização criminosa