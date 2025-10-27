ACIDENTE

Trabalhador morre soterrado após cair em silo de soja de fazenda na Bahia

Acidente aconteceu na zona rural de Luís Eduardo Magalhães

Wendel de Novais

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 11:02

Trabalhador morreu soterrado no silo de soja Crédito: Marlon Ferraz/Blog do Braga

Um trabalhador morreu e outro ficou ferido após caírem em um silo de farelo de soja na manhã de segunda-feira (25), na Fazenda Santa Helena, na zona rural do povoado Bela Vista, em Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia.

Segundo TV Oeste, a estrutura cedeu enquanto a dupla fazia manutenção, e ambos ficaram soterrados. Colegas acionaram o Corpo de Bombeiros, que realizou o resgate. Um dos homens foi retirado já sem vida.

O nome da vítima fatal não foi divulgado. O outro trabalhador foi socorrido pelo Samu e levado para a UPA de Luís Eduardo Magalhães; o estado de saúde dele não foi informado pelas autoridades.

A Polícia Civil do município investiga o caso. Na segunda-feira (27), o Ministério Público do Trabalho (MPT) instaurou inquérito para apurar responsabilidades e verificar se o empregador cumpriu normas de segurança

Está nas obrigações das empresas o fornecimento de equipamentos de proteção e treinamentos para trabalhos em espaços confinados. O MPT informou que o acidente se soma a outros episódios envolvendo atividades semelhantes na região.