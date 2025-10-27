Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Trabalhador morre soterrado após cair em silo de soja de fazenda na Bahia

Acidente aconteceu na zona rural de Luís Eduardo Magalhães

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 11:02

Trabalhador morreu soterrado no silo de soja
Trabalhador morreu soterrado no silo de soja Crédito: Marlon Ferraz/Blog do Braga

Um trabalhador morreu e outro ficou ferido após caírem em um silo de farelo de soja na manhã de segunda-feira (25), na Fazenda Santa Helena, na zona rural do povoado Bela Vista, em Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia.

Segundo TV Oeste, a estrutura cedeu enquanto a dupla fazia manutenção, e ambos ficaram soterrados. Colegas acionaram o Corpo de Bombeiros, que realizou o resgate. Um dos homens foi retirado já sem vida.

O nome da vítima fatal não foi divulgado. O outro trabalhador foi socorrido pelo Samu e levado para a UPA de Luís Eduardo Magalhães; o estado de saúde dele não foi informado pelas autoridades.

Trabalhador morreu soterrado no silo de soja

Trabalhador morreu soterrado no silo de soja por Marlon Ferraz/Blog do Braga
Trabalhador morreu soterrado no silo de soja por Marlon Ferraz/Blog do Braga
Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Caso é investigado pela Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
1 de 4
Trabalhador morreu soterrado no silo de soja por Marlon Ferraz/Blog do Braga

A Polícia Civil do município investiga o caso. Na segunda-feira (27), o Ministério Público do Trabalho (MPT) instaurou inquérito para apurar responsabilidades e verificar se o empregador cumpriu normas de segurança

Está nas obrigações das empresas o fornecimento de equipamentos de proteção e treinamentos para trabalhos em espaços confinados. O MPT informou que o acidente se soma a outros episódios envolvendo atividades semelhantes na região.

Por isso, serão solicitados documentos e perícias para avaliar se houve negligência ou falha nas medidas de prevenção, com o objetivo de evitar novos acidentes.

Leia mais

Imagem - Magnata dos postos usava Shell como ‘fachada’ para vender combustível do PCC na Bahia

Magnata dos postos usava Shell como ‘fachada’ para vender combustível do PCC na Bahia

Imagem - Acidente entre carro e moto deixa dois mortos em estrada da Bahia

Acidente entre carro e moto deixa dois mortos em estrada da Bahia

Imagem - Mulher é executada dentro de casa e ex-companheiro é encontrado morto horas depois na Bahia

Mulher é executada dentro de casa e ex-companheiro é encontrado morto horas depois na Bahia

Tags:

Bahia Acidente Tragédia

Mais recentes

Imagem - Magnata dos postos usava Shell como ‘fachada’ para vender combustível do PCC na Bahia

Magnata dos postos usava Shell como ‘fachada’ para vender combustível do PCC na Bahia
Imagem - Quem era a trapezista baiana que morreu durante apresentação de circo

Quem era a trapezista baiana que morreu durante apresentação de circo
Imagem - Acidente entre carro e moto deixa dois mortos em estrada da Bahia

Acidente entre carro e moto deixa dois mortos em estrada da Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada