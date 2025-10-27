Trabalhador morre soterrado após cair em silo de soja de fazenda na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 27 de outubro de 2025 às 11:02
Um trabalhador morreu e outro ficou ferido após caírem em um silo de farelo de soja na manhã de segunda-feira (25), na Fazenda Santa Helena, na zona rural do povoado Bela Vista, em Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia.
Segundo TV Oeste, a estrutura cedeu enquanto a dupla fazia manutenção, e ambos ficaram soterrados. Colegas acionaram o Corpo de Bombeiros, que realizou o resgate. Um dos homens foi retirado já sem vida.
O nome da vítima fatal não foi divulgado. O outro trabalhador foi socorrido pelo Samu e levado para a UPA de Luís Eduardo Magalhães; o estado de saúde dele não foi informado pelas autoridades.
Trabalhador morreu soterrado no silo de soja
A Polícia Civil do município investiga o caso. Na segunda-feira (27), o Ministério Público do Trabalho (MPT) instaurou inquérito para apurar responsabilidades e verificar se o empregador cumpriu normas de segurança
Está nas obrigações das empresas o fornecimento de equipamentos de proteção e treinamentos para trabalhos em espaços confinados. O MPT informou que o acidente se soma a outros episódios envolvendo atividades semelhantes na região.
Por isso, serão solicitados documentos e perícias para avaliar se houve negligência ou falha nas medidas de prevenção, com o objetivo de evitar novos acidentes.