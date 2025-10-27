Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Magnata dos postos usava Shell como ‘fachada’ para vender combustível do PCC na Bahia

Jailson Couto Ribeiro está sendo processado pela distribuidora após operação

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 10:00

Jailson Couto Ribeiro, conhecido como Jau Ribeiro
Jailson Couto Ribeiro, conhecido como Jau Ribeiro Crédito: Reprodução

Após ser preso em uma operação contra um esquema de adulteração de combustível e lavagem de dinheiro, o empresário Jailson Couto Ribeiro, magnata dos postos na Bahia, virou alvo de uma ação judicial da Raizen, distribuidora da Shell no Brasil.

De acordo com informações do Uol, Jau, como é mais conhecido, está sendo processado por uso indevido da marca. Isso porque, mesmo após romper contrato com a empresa, ele continuou utilizando a bandeira da petroleira em seus postos.

Jailson Couto Ribeiro, conhecido como Jau Ribeiro

Jailson Couto Ribeiro, conhecido como Jau Ribeiro por Reprodução
Jailson Couto Ribeiro, conhecido como Jau Ribeiro por Reprodução
Jailson Couto Ribeiro, conhecido como Jau Ribeiro por Reprodução
Jailson Couto Ribeiro, conhecido como Jau Ribeiro por Reprodução
Jailson Couto Ribeiro, conhecido como Jau Ribeiro por Reprodução
1 de 5
Jailson Couto Ribeiro, conhecido como Jau Ribeiro por Reprodução

Sendo assim, o investigado usou, desde o ano passado, a identidade visual da marca para vender combustível ligado a um esquema do Primeiro Comando da Capital (PCC). Por isso, ele teria quebrado contrato de exclusividade e prejudicado a imagem da Shell.

Para mascarar o esquema, Jau utilizava CNPJs criados em nome de laranjas nos endereços de seus postos. Esses registros serviriam para comprar combustíveis de empresas ligadas ao PCC, deixando limpo o CNPJ oficial dos 200 postos que tinha.

Por conta disso, a Raizen pediu à Justiça a retirada imediata da bandeira Shell dos estabelecimentos ligados a Jau e ao grupo. O magnata dos postos na Bahia também foi alvo de operações do Carbono Oculto e Tank, da Polícia Federal.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Magnata dos postos: quem é o empresário preso em operação contra adulteração de combustíveis na Bahia

Luxo e influência empresarial: saiba como vivia alvo de operação por adulteração de combustíveis

Vida de luxo e influência

O investigado, que já foi candidato a prefeito de Iaçu e é dono de uma rede de combustíveis na Bahia, foi preso em um hotel de luxo em Lençóis, na Chapada Diamantina, região famosa por atrair turistas de todo o mundo.

A vida de luxo de Jau não se restringia ao hotel. Isso porque, nas redes sociais, o investigado compartilhava um estilo de alguém de alto poder aquisitivo, publicando para fotos de viagens internacionais, por exemplo.

Apesar de não ter sido eleito para o cargo de prefeito de Iaçu, o empresário sempre teve uma força política e empresarial na região por ser dono de uma das maiores redes de postos de combustíveis do país. Além dele, oito pessoas foram detidas, sendo seis na Bahia, uma no Rio de Janeiro e outra em São Paulo.

Em Feira de Santana, cidade do interior da Bahia, foram capturados Wesley Márcio Duda, Gilvan Couto Ribeiro, Diego do Carmo Santana Ribeiro e Pedro Henrique Ramos Ribeiro. No Rio de Janeiro, a prisão foi de Israel Ribeiro Filho, enquanto em São Paulo, o alvo foi Mário Kadow Nogueira.

Leia mais

Imagem - Sete são presos em operação contra adulteração de combustíveis na Bahia

Sete são presos em operação contra adulteração de combustíveis na Bahia

Imagem - Filhos de magnata dos postos estão entre os presos por esquema de adulteração combustíveis

Filhos de magnata dos postos estão entre os presos por esquema de adulteração combustíveis

Tags:

Crime Polícia Investigação

Mais recentes

Imagem - Fundação oferece mutirão gratuito de glaucoma e catarata em Salvador

Fundação oferece mutirão gratuito de glaucoma e catarata em Salvador
Imagem - Trabalhador morre soterrado após cair em silo de soja de fazenda na Bahia

Trabalhador morre soterrado após cair em silo de soja de fazenda na Bahia
Imagem - Quem era a trapezista baiana que morreu durante apresentação de circo

Quem era a trapezista baiana que morreu durante apresentação de circo

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada