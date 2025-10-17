Acesse sua conta
Filhos de magnata dos postos estão entre os presos por esquema de adulteração combustíveis

Diego e Pedro são filhos de Jau Ribeiro, que liderava a organização criminosa

  Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 08:30

Crédito: Reprodução

Dois filhos do empresário Jailson Couto Ribeiro estão entre os presos por envolvimento direto no esquema de adulteração de combustíveis e lavagem de dinheiro que virou alvo de operação na Bahia, no Rio de Janeiro e em São Paulo.

Identificados como Diego do Carmo Santana Ribeiro e Pedro Henrique Ramos Ribeiro, eles são filhos de mães diferentes e foram detidos no interior do estado por integrar a organização criminosa que seria liderada pelo pai.

As prisões mostram uma articulação familiar, já que, segundo informações de policiais, ambos tinham funções estratégicas dentro do esquema, dando suporte logístico e financeiro à rede de postos envolvidos na fraude de combustíveis.

O pai, considerado o principal articulador da organização, foi capturado em um hotel de luxo na cidade de Lençóis, na Chapada Diamantina — um dos principais destinos turísticos da Bahia.

Além dos três, outros seis suspeitos foram presos. Em Feira de Santana, foram detidos Gilvan Couto Ribeiro e Wesley Márcio Duda. No Rio de Janeiro, a polícia prendeu Israel Ribeiro Filho, e em São Paulo, Mário Kadow Nogueira. Outras duas pessoas também foram capturadas na Bahia, mas os nomes ainda não foram divulgados.

Tags:

Crime Polícia

