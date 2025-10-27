Acesse sua conta
Acidente entre carro e moto deixa dois mortos em estrada da Bahia

Colisão aconteceu na BR-324 em Riachão do Jacuípe

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 09:09

Acidente acabou com dois mortos em Riachão do Jacuípe Crédito: Reprodução

Um acidente acabou na morte de duas pessoas na BR-324, no trecho que passa em Riachão do Jacuípe, na noite de sábado (25). De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o registro envolveu um carro e uma motocicleta.

As duas vítimas fatais, identificados como Wellington e Paula, estavam a bordo da motocicleta e foram arremessadas com o impacto. Os dois chegaram a ser socorridos por equipes do Samu, mas já estavam em estado grave e não resistiram.

Caso é investigado pela Polícia Civil

O acidente ainda teve uma terceira vítima que estava dentro do veículo e acabou presa nas ferragens, mas foi resgatada por integrantes da Brigada Voluntária Anjos de Jacuípe em ferimentos graves e está fora de risco.

Os corpos dos mortos passaram por perícia de agentes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) e foram velados no domingo (26), no cemitério da cidade.

