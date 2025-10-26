Acesse sua conta
De biquíni, humorista denuncia colapso em desvio da BR-101: 'Caminhoneiro quase morreu'

Trecho é utilizado por motoristas que desviam da ponte sobre o Rio Jequitinhonha

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 26 de outubro de 2025 às 16:26

Caminhão interdita desvio da BR-101 após fortes chuvas
Caminhão interdita desvio da BR-101 após fortes chuvas Crédito: Reprodução

Um humorista denunciou o colapso do desvio da Veracel, na BR-101, de uma forma inusitada neste final de semana. Vestindo apenas biquíni, Nica Batista usou as redes sociais para divulgar as péssimas condições da via após as fortes chuvas registradas no sul da Bahia. O vídeo, publicado no sábado (25), mostra a via interditada por um caminhão que deslizou na lama. 

"Estamos aqui no desvio da Veracel, onde o governador disse que ia asfaltar enquanto não resolve o problema da pista. Estamos aqui para mostrar o que está acontecendo com o povo. Quase que um caminhoneiro morreu e deixou uma família", afirma. Na gravação, o veículo aparece no meio da pista, que está cheia de lama. É possível ver que o caminhão quase caiu em um córrego. 

Desvios da BR-10 1 após fortes chuvas na Bahia

Desvios da BR-10 1 após fortes chuvas na Bahia por Reprodução
Desvios da BR-10 1 após fortes chuvas na Bahia por Reprodução
Desvios da BR-10 1 após fortes chuvas na Bahia por Reprodução
Desvios da BR-10 1 após fortes chuvas na Bahia por Reprodução
Desvios da BR-10 1 após fortes chuvas na Bahia por Reprodução
1 de 5
Desvios da BR-10 1 após fortes chuvas na Bahia por Reprodução

As fortes chuvas dos últimos dias prejudicaram o trecho que ficou cheio de buracos e lama, provocando interrupções e engarrafamentos. Os desvios na região sul da Bahia são utilizados por veículos de grande porte desde a interdição parcial da ponte sobre o Rio Jequitinhonha, na BR-101, em Itapebi, em maio. 

Há cinco meses, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), informou que uma nova ponte precisaria ser construída para garantir a segurança dos motoristas.

A elaboração dos projetos de engenharia para a construção de uma nova travessia, no KM 661 da BR-101, foi autorizada em julho deste ano. O investimento do Governo Federal será de aproximadamente R$ 104,7 milhões, e os trabalhos têm prazo contratual de execução de um ano a partir da emissão da decretação da emergência.

Enquanto a nova ponte não é inaugurada, os motoristas sofrem com os desvios que precisam ser utilizados por veículos maiores, especialmente em dias de chuva.

Nesta semana, diante do colapso dos desvios, um requerimento foi enviado ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) cobrando informações sobre a ponte e as medidas adotadas para garantir a segurança do tráfego na BR-101. O documento é de autoria do deputado federal Neto Carletto (Avante). 

O desvio da Veracel compreende as rodovias estaduais BA-274, BA-658, BA-275 e BA-687, com aproximadamente 75 km de extensão — dos quais cerca de 50 km ainda não são pavimentados. Segundo o Dnit, obras emergenciais para garantir a trafegabilidade da via estão sendo realizadas desde fevereiro deste ano. 

Desde maio, a Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia (Faeb) chama atenção para os impactos das condições da via. "A região impactada reúne cerca de 70 municípios e mais de 2 milhões de habitantes, com forte presença de cadeias produtivas como cacau, café, leite, mamão, banana, pecuária de corte, pescados e mariscos. Também abriga indústrias de papel, celulose, móveis e frigoríficos, além de cidades turísticas como Porto Seguro e Arraial d’Ajuda", afirma a entidade. 

