Salvador aumenta recursos do Viva Esporte e amplia números de inscritos no Bolsa Atleta

Anúncios foram feitos pelo prefeito Bruno Reis nesta terça-feira (16)

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 13:07

Confira os detalhes das medidas anunciadas nesta terça-feira (16)
Confira os detalhes das medidas anunciadas nesta terça-feira (16) Crédito: Betto Jr./Secom PMS

O prefeito Bruno Reis anunciou nesta terça-feira (16) diversas ações para a área de esportes em Salvador. Entre elas, o aumento de 50% no volume de recursos municipais destinados ao programa Viva Esporte, que passará de R$10 milhões para R$15 milhões. Outra novidade é a ampliação do número de inscritos que receberão o Bolsa Atleta Salvador, que sairá de 358 para 400 beneficiados.

O prefeito também assinou um decreto que cria contrapartidas para empresas promotoras de eventos esportivos. Pela regra, os organizadores poderão converter taxas que seriam pagas ao município para contratação de atletas ou para oferta de inscrições gratuitas. As medidas foram apresentadas durante o Grande Encontro Esporte Salvador 2025, realizado no Centro de Cultura Cristã da Bahia (Cecba), no Costa Azul.

“Quando a gente realiza uma política pública, para ela ter efetividade e cumprir seu papel, ela precisa alcançar resultados. E a melhor forma de medir o esforço que a gente vem fazendo, seja com o Viva Esporte, com a ajuda de custo ou com o Bolsa Atleta, é pelo desempenho de vocês, pelos pódios e pelas medalhas que vocês conquistam”, afirmou Bruno Reis. 

Ao detalhar o funcionamento do Viva Esporte, o prefeito explicou que o programa permite que empresas direcionem impostos para projetos esportivos. “O patrocinador que tem que pagar ISS ou IPTU pode destinar 100% desse valor para apoiar o projeto de vocês. Se for um projeto de R$500 mil, ao invés de pagar esse imposto à Prefeitura, ele aporta diretamente no esporte”, disse.

O titular da Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre), Júnior Magalhães, apresentou os resultados dos principais programas esportivos da pasta. Entre os destaques está a ampliação do Bolsa Atleta Salvador, que passará de 358 para 400 beneficiados em 2026, cujos valores do benefício variam de R$ 300 a R$ 2 mil, de acordo com o ranqueamento do inscrito.

“Além disso, mais de 600 atletas já viajaram pelo mundo inteiro, inclusive para países como Japão, Alemanha e Estados Unidos, por meio da ajuda de custo que a Prefeitura concedeu nos últimos dois anos. Vale frisar que priorizamos aqueles que estão no Cadastro Único (CadÚnico), pois nosso olhar é sempre para o atleta mais vulnerável, porque sabemos que o esporte é uma das ferramentas mais potentes de transformação e ascensão social”, pontuou.

