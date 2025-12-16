Acesse sua conta
Salvador terá festa dedicada a Exu na Feira de São Joaquim; saiba mais

Celebração acontecerá no primeiro final de semana de março

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 08:11

Feira de São Joaquim
Feira de São Joaquim Crédito: Divulgação/Tracy Collins

A Prefeitura de Salvador instituiu oficialmente a Festa de Olojá – Senhor do Mercado no Calendário Oficial de Eventos do município por meio da a Lei nº 9.892/2025, sancionada na última semana. A celebração será anualmente, no primeiro final de semana de março, na Feira de São Joaquim.

A iniciativa, de autoria do vereador João Cláudio Bacelar (Podemos), reconhece a importância histórica, cultural e religiosa da Festa de Olojá, dedicada a Exu, orixá associado à fartura, ao comércio, à comunicação, à abertura de caminhos e à prosperidade — atributos diretamente ligados à dinâmica da feira, ao trabalho dos feirantes e à ancestralidade do povo baiano.

Para o vereador, a oficialização do evento representa um avanço no reconhecimento das manifestações culturais de matriz africana e no enfrentamento ao apagamento histórico dessas tradições. “A Festa de Olojá é uma expressão viva da nossa cultura, da força do povo feirante e da presença de Exu como senhor dos mercados, dos caminhos e das trocas. Ao incluí-la no calendário oficial, Salvador valoriza sua identidade afro-baiana, fortalece a cultura popular e promove respeito às religiões de matriz africana”, afirmou João Cláudio Bacelar.

A lei entrou em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Município, em 11 de novembro.

Bahia Salvador

