Mulher é executada dentro de casa e ex-companheiro é encontrado morto horas depois na Bahia

Crime aconteceu em Santo Estêvão e polícia investiga como feminicídio

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 07:55

Thaís foi morta a tiros; Edilson era o principal suspeito do crime Crédito: Reprodução

Uma mulher identificada como Thaís Araújo de Almeida, 36 anos, foi morta a tiros dentro de casa, na noite de sábado (25), na cidade de Santo Estêvão. Horas depois, Edilson Alves da Silva, ex-companheiro da vítima e principal suspeito do crime, foi encontrado morto com marcas de disparos de arma de fogo.

De acordo com informações de policiais, o crime ocorreu quando Edilson tentou invadir a casa onde Thaís morava. A vítima tentou evitar a entrada do criminoso trancando o portão, mas foi baleada. A mulher ainda tentou fugir depois do primeiro tiro, mas o suspeito a alcançou e atirou novamente contra ela antes de fugir.

Após os tiros, policiais militares da 57ª Companhia Independente da Polícia Militar da Bahia (CIPM) foram acionados e a vítima foi encaminhada pelo Samu ao Hospital Municipal Dr. João Borges de Cerqueira, mas não resistiu aos ferimentos. Após o socorro, autoridades policiais iniciaram as bucas pelo suspeito.

Edilson, no entanto, foi localizado morto dentro de um veículo às margens da BR-116, em uma localidade conhecida como Paiatá, na manhã de domingo (26). O suspeito estava com marcas de disparos, mas a causa e as circunstâncias da morte ainda serão investigadas pela polícia.

