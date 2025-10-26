Acesse sua conta
Mulher que saiu de Salvador com 8 quilos de cocaína integra facção na Europa, diz polícia

Flagrante foi registrado no sábado (25), na Suíça

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 26 de outubro de 2025 às 15:27

A mulher de 47 anos que foi presa no último sábado (25) após viajar de Salvador para Zurique, na Suíça, transportando oito quilos de cocaína, integra uma facção com atuação na Europa. Ela já estava sendo monitorada pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) antes de ser presa. 

O delegado Thomas Galdino, do Deic, detalhou a operação que terminou com a prisão da suspeita no Aeroporto de Zurique, na Suíça. "A investigada, juntamente com todo o grupo, já vinha sendo acompanhada por policiais do Deic, tendo  em vista ter sido responsável por diversos crimes. Entre eles, o tráfico internacional de drogas", disse o delegado. 

A mulher foi flagrada durante inspeção de bagagem, após troca de informações entre a Polícia Civil da Bahia e a Polícia Federal do Mato Grosso do Sul. Ações de inteligência identificaram indícios de que a mulher estaria envolvida no transporte de drogas do Brasil para a Europa.

A partir daí, foram adotadas medidas de cooperação interagências, com o objetivo de interromper a rota criminosa antes que novas remessas fossem realizadas. A suspeita foi abordada pelas autoridades aeroportuárias suíças, e a droga foi apreendida e encaminhada para as forças de segurança locais.

"As investigações continuam, em parceria com ação integrada com a Polícia Federal, para tentar localizar e capturar outros indivíduos pertencentes a essa organização criminosa", acrescentou o delegado Thomas Galdino. 

