Vice-prefeito é vítima de assalto durante engarrafamento na BR-324

Homens armados fugiram após praticarem roubos

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 26 de outubro de 2025 às 15:02

Movimento na BR-324 na volta do São João
Movimento na BR-324 Crédito: Marina Silva /Arquivo CORREIO

Criminosos aterrorizaram motoristas que enfrentavam o trânsito na BR-324, no sábado (25), com assaltos. Uma das vítimas da violência foi Pablo Roberto, vice-prefeito de Feira de Santana e secretário de Educação do município, que teve o celular roubado. Os suspeitos fugiram após o ataque. 

Segundo a Polícia Civil, homens armados aproveitaram o congestionamento provocado por um acidente na rodovia para realizar um arrastão, abordando motoristas que estavam com os veículos parados. Os suspeitos são procurados. 

Um inquérito foi instaurado na Delegacia Territorial (DT/Amélia Rodrigues) para investigar o caso. "Equipes do Núcleo de Inteligência da Polícia Civil em Feira de Santana atuam de forma integrada para levantar informações que auxiliem no rastreamento do aparelho celular subtraído e na localização dos envolvidos", detalha a polícia. 

A assessoria do vice-prefeito confirmou o assalto em uma postagem nas redes sociais. "Pedimos que desconsiderem e não respondam mensagens encaminhadas. Pablo estava acompanhado do assessor Rogério. Os dois passam bem", diz o comunicado. Na manhã de sábado (25), o vice-prefeito e secretário de Educação esteve no distrito de Ipuaçu em uma visita à uma escola municipal.

Assim como Pablo Roberto, outras pessoas enfrentaram horas de engarrafamento na BR-324 no sábado (25). O KM 522 da via foi interditado após um acidente envolvendo um caminhão-tanque que transportava combustível em Amélia Rodrigues, município próximo a Feira de Santana.

O acidente aconteceu por volta das 4h55 e só a via só foi liberada por volta das 18h, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Motoristas aguardaram na estrada por mais de 12 horas.

