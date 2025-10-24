FEIRA DE SANTANA

Dois homens são presos após serem flagrados recebendo pacote de dinheiro falso nos Correios na Bahia

É o segundo delito deste tipo registrado nesta semana na Bahia

Maysa Polcri

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 15:18

Operação da Polícia Federal Crédito: Divulgação

Dois homens foram presos na cidade baiana de Feira de Santana, nesta sexta-feira (24), após serem flagrados recebendo cédulas falsas em uma encomenda entregue pelos Correios. Foram identificadas oito notas de R$ 50 e 16 de R$ 100. O valor do dinheiro falso chega a R$ 2 mil.

Os suspeitos foram presos em flagrante e conduzidos à Delegacia da Polícia Federal em Feira de Santana, onde aguardam por audiência de custódia. Os detidos poderão responder pelo crime de guardar ou possuir moeda falsa.

Este não foi o único caso desse tipo registrado na Bahia nesta semana. Na quinta-feira (23), a Polícia Federal apreendeu uma encomenda enviada pelos Correios que continha 10 cédulas falsas de R$ 100, todas com a mesma numeração de série. Um menor de idade foi apreendido no momento em que recebia a encomenda em uma agência dos Correios, em Feira de Santana.

Também nesta semana, três integrantes de uma quadrilha acusada de passar notas falsas no comércio foram presos em flagrante, em Porto Seguro, no extremo-sul baiano. A prisão aconteceu na segunda-feira (20), após a denúncia de que um dos suspeitos tentou usar uma nota de R$ 200 falsificada em um comércio na cidade.

Segundo a Polícia Civil, o acusado foi flagrado pelos responsáveis pelo estabelecimento, no bairro Campinho, e contido por populares até a chegada dos agentes. Após a prisão, o suspeito entregou os comparsas, que estavam hospedados em uma pousada. No local, foram presos uma mulher de 21 anos, que já possui passagem pela polícia pelo mesmo crime, e um homem de 20 anos. Um adolescente também foi apreendido.

