Adolescente é apreendido após ser flagrado recebendo pacote de dinheiro falso nos Correios na Bahia

Ele foi encaminhado à Delegacia do Adolescente Infrator (DAI), onde poderá responder por ato infracional análogo ao crime de guardar ou possuir moeda falsa

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 18:12

encaminhado à Delegacia do Adolescente Infrator (DAI), onde poderá responder por ato infracional análogo ao crime de guardar ou possuir moeda falsa. Crédito: Divulgação

A Polícia Federal apreendeu, nesta quinta-feira (23), uma encomenda enviada pelos Correios que continha 10 cédulas falsas de R$ 100, todas com a mesma numeração de série. Um menor de idade foi apreendido no momento em que recebia a encomenda em uma agência dos Correios, na cidade de Feira de Santana.

A ação ocorreu após diligências que identificaram o envio suspeito. O adolescente foi conduzido à Delegacia da Polícia Federal em Feira de Santana e, posteriormente, encaminhado à Delegacia do Adolescente Infrator (DAI), onde poderá responder por ato infracional análogo ao crime de guardar ou possuir moeda falsa.

Também nessa semana, três integrantes de uma quadrilha acusada de passar notas falsas no comércio foram presos em flagrante, em Porto Seguro, no extremo-sul baiano. A prisão aconteceu nessa segunda-feira (20), após a denúncia de que um dos suspeitos tentou usar uma nota de R$ 200 falsificada em um comércio na cidade.

Segundo a Polícia Civil, o acusado foi flagrado pelos responsáveis pelo estabelecimento, no bairro Campinho, e contido por populares até a chegada dos agentes. Após a prisão, o suspeito entregou os comparsas, que estavam hospedados em uma pousada. No local, foram presos uma mulher de 21 anos, que já possui passagem pela polícia pelo mesmo crime, e um homem de 20 anos. Um adolescente também foi apreendido.

O trio vai responder por utilização de moeda falsa, organização criminosa, falsidade ideológica e corrupção de menores. As investigações apontam que o grupo é da cidade de Arapiraca, em Alagoas, e vinha utilizando cédulas falsas para efetuar compras em diversos estados do Nordeste e obter troco em dinheiro verdadeiro.

