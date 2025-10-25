Acesse sua conta
Trecho da BR-324 é liberado após mais de 12 horas interditado por causa de acidente

Caminhão-tanque que transportava combustível tombou em trecho de Amélia Rodrigues, próximo a Feira de Santana

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 25 de outubro de 2025 às 19:43

Carreta tombou
Carreta tombou no KM-552 Crédito: Divulgação

O trecho da BR-324 que foi interditado na manhã deste sábado (25), após um acidente envolvendo um caminhão-tanque que transportava combustível em Amélia Rodrigues, município próximo a Feira de Santana, foi liberado por volta das 18h, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Motoristas aguardaram na estrada por mais de 12 horas.

O acidente ocorreu por volta das 4h55, no KM 552. Até o momento, não há informações sobre feridos, nem detalhes sobre o que teria provocado a ocorrência. Para manter o tráfego, a PRF implantou um desvio utilizando a faixa do sentido contrário, em Salvador, permitindo que veículos trafegassem em pista única.

Motoristas ficaram indignados com o tempo de paralisação no trecho. "Olha o transtorno, a incompetência dos responsáveis pelas nossas rodovias. Desde 7h, estamos aqui. Passei sentindo Salvador, voltei e nada foi feito", disse o caminheiro Otoniel Martins, que está há 15 dias fora de casa.

No posto Fênix, na altura de São Sebastião do Passé, Rafael Ferraz desistiu de ir para Festa Literária Internacional de Cachoeira por causa do engarrafamento. "Infelizmente, é muito engarrafamento. (...) A gente já está há mais de duas horas aqui. Minha mulher está grávida, enjoada, passando mal, não vai dar para ir à Flica, infelizmente", afirmou.

Imagem - Motoristas aguardam liberação da BR-324 após acidente: 'Incompetência dos responsáveis pelas rodovias'

Motoristas aguardam liberação da BR-324 após acidente: 'Incompetência dos responsáveis pelas rodovias'

Imagem - Trecho da BR-324 é bloqueado após acidente com caminhão-tanque

Trecho da BR-324 é bloqueado após acidente com caminhão-tanque

