Trecho da BR-324 é liberado após mais de 12 horas interditado por causa de acidente

Yan Inácio
Publicado em 25 de outubro de 2025 às 19:43
O trecho da BR-324 que foi interditado na manhã deste sábado (25), após um acidente envolvendo um caminhão-tanque que transportava combustível em Amélia Rodrigues, município próximo a Feira de Santana, foi liberado por volta das 18h, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Motoristas aguardaram na estrada por mais de 12 horas.
O acidente ocorreu por volta das 4h55, no KM 552. Até o momento, não há informações sobre feridos, nem detalhes sobre o que teria provocado a ocorrência. Para manter o tráfego, a PRF implantou um desvio utilizando a faixa do sentido contrário, em Salvador, permitindo que veículos trafegassem em pista única.
Imagens da BR-324
Motoristas ficaram indignados com o tempo de paralisação no trecho. "Olha o transtorno, a incompetência dos responsáveis pelas nossas rodovias. Desde 7h, estamos aqui. Passei sentindo Salvador, voltei e nada foi feito", disse o caminheiro Otoniel Martins, que está há 15 dias fora de casa.
No posto Fênix, na altura de São Sebastião do Passé, Rafael Ferraz desistiu de ir para Festa Literária Internacional de Cachoeira por causa do engarrafamento. "Infelizmente, é muito engarrafamento. (...) A gente já está há mais de duas horas aqui. Minha mulher está grávida, enjoada, passando mal, não vai dar para ir à Flica, infelizmente", afirmou.