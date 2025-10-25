BAHIA

Trecho da BR-324 é liberado após mais de 12 horas interditado por causa de acidente

Caminhão-tanque que transportava combustível tombou em trecho de Amélia Rodrigues, próximo a Feira de Santana

Yan Inácio

Publicado em 25 de outubro de 2025 às 19:43

Carreta tombou no KM-552 Crédito: Divulgação

O trecho da BR-324 que foi interditado na manhã deste sábado (25), após um acidente envolvendo um caminhão-tanque que transportava combustível em Amélia Rodrigues, município próximo a Feira de Santana, foi liberado por volta das 18h, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Motoristas aguardaram na estrada por mais de 12 horas.

O acidente ocorreu por volta das 4h55, no KM 552. Até o momento, não há informações sobre feridos, nem detalhes sobre o que teria provocado a ocorrência. Para manter o tráfego, a PRF implantou um desvio utilizando a faixa do sentido contrário, em Salvador, permitindo que veículos trafegassem em pista única.

Imagens da BR-324 1 de 8

Motoristas ficaram indignados com o tempo de paralisação no trecho. "Olha o transtorno, a incompetência dos responsáveis pelas nossas rodovias. Desde 7h, estamos aqui. Passei sentindo Salvador, voltei e nada foi feito", disse o caminheiro Otoniel Martins, que está há 15 dias fora de casa.