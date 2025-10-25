AMÉLIA RODRIGUES

Trecho da BR-324 é bloqueado após acidente com caminhão-tanque

Desvio foi implantado e PRF orienta rotas alternativas

Carol Neves

Publicado em 25 de outubro de 2025 às 12:05

Carreta tombou Crédito: Divulgação

Um trecho da BR-324, em Amélia Rodrigues, município próximo a Feira de Santana, permanece interditado na manhã deste sábado (25) após um acidente envolvendo um caminhão-tanque que transportava combustível. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ainda não há previsão para a liberação da pista.

O acidente ocorreu por volta das 4h55, no KM 552. Até o momento, não há informações sobre feridos, nem detalhes sobre o que teria provocado a ocorrência.

Para manter o tráfego, a PRF implantou um desvio utilizando a faixa do sentido contrário, em Salvador, permitindo que veículos trafeguem em pista única. Ainda assim, a corporação orienta motoristas a utilizarem rotas alternativas para evitar congestionamentos:

No KM 574, seguir por Sebastião do Passé – Catu – Alagoinhas e retornar à BR-324 em direção a Feira de Santana;

No KM 560, em Terra Nova, acessar o sentido Teodoro Sampaio (BR-101) e retornar para Feira de Santana pela BR-324.