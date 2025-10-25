Acesse sua conta
Motoristas aguardam liberação da BR-324 após acidente: 'Incompetência dos responsáveis pelas rodovias'

Caminhão-tanque que transportava combustível tombou em trecho de Amélia Rodrigues, próximo a Feira de Santana

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques
  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Millena Marques

  • Carol Neves

Publicado em 25 de outubro de 2025 às 16:13

Carreta tombou
Carreta tombou Crédito: Divulgação

Um acidente envolvendo um caminhão-tanque que transportava combustível em Amélia Rodrigues, município próximo a Feira de Santana, bloqueou um trecho da BR-324 na manhã deste sábado (25). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ainda não há previsão para a liberação da pista. Motoristas aguardam na estrada há de nove horas.

"Olha o transtorno, a incompetência dos responsáveis pelas nossas rodovias. Desde 7h, estamos aqui. Passei sentindo Salvador, voltei e nada foi feito", disse o caminheiro Otoniel Martins, que está há 15 dias fora de casa.

No posto Fênix, na altura de São Sebastião do Passé, Rafael Ferraz desistiu de ir para Festa Literária Internacional de Cachoeira por causa do engarrafamento. "Infelizmente, é muito engarrafamento. (...) A gente já está há mais de duas horas aqui. Minha mulher está grávida, enjoada, passando mal, não vai dar para ir à Flica, infelizmente", afirmou.

O acidente ocorreu por volta das 4h55, no KM 552. Até o momento, não há informações sobre feridos, nem detalhes sobre o que teria provocado a ocorrência.

BR-324

undefined por Arisson Marinho/CORREIO
undefined por Arisson Marinho/CORREIO
undefined por Arisson Marinho/CORREIO
undefined por Arisson Marinho/CORREIO
1 de 4
undefined por Arisson Marinho/CORREIO

Para manter o tráfego, a PRF implantou um desvio utilizando a faixa do sentido contrário, em Salvador, permitindo que veículos trafeguem em pista única. Ainda assim, a corporação orienta motoristas a utilizarem rotas alternativas para evitar congestionamentos:

No KM 574, seguir por Sebastião do Passé – Catu – Alagoinhas e retornar à BR-324 em direção a Feira de Santana;

No KM 560, em Terra Nova, acessar o sentido Teodoro Sampaio (BR-101) e retornar para Feira de Santana pela BR-324.

A Polícia Rodoviária Federal reforça a necessidade de atenção redobrada e cautela durante o trânsito pelo trecho afetado.

*Com informações da jornalista Flávia Azevedo 

