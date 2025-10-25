Acesse sua conta
Plano Inclinado Gonçalves terá atendimento suspenso a partir de segunda-feira (27); saiba mais

Prefeitura de Salvador anunciou requalificações dos planos inclinados da capital

Publicado em 25 de outubro de 2025 às 14:02

Plano Inclinado Gonçalves
Plano Inclinado Gonçalves Crédito: Jefferson Peixoto / Secom PMS

O Plano Inclinado Gonçalves, que liga a região do Comércio ao Pelourinho, em Salvador, terá o atendimento suspenso a partir de segunda-feira (27). Isso porque a prefeitura iniciará uma série de requalificações no equipamento.

Entre os serviços que serão realizados, estão a substituição de peças dos bondes, que também receberão nova pintura, além de troca de gradis, entre outros. A previsão é que o equipamento seja entregue ao público totalmente renovado até o final de novembro. Neste período, quem utiliza o Gonçalves nos seus deslocamentos terá como opção utilizar o Elevador Lacerda ou o Elevador do Taboão.

Após a entrega do Gonçalves, os Planos Inclinados Pilar e Liberdade-Calçada também passarão por ampla requalificação. “Essa é uma das maiores requalificações que a Secretaria de Mobilidade (Semob) está realizando nestes equipamentos, que fazem parte da rotina do soteropolitano, para oferecer mais segurança e conforto aos passageiros no seu dia a dia”, explicou o secretário da pasta, Pablo Souza.

Planos Inclinados de Salvador

Plano Inclinado Pilar
Em fevereiro deste ano, a prefeitura entregou o Elevador Lacerda totalmente reformado, após o equipamento passar por uma série de melhorias estruturais e nas cabines dos elevadores.

“Esta foi a maior requalificação dos últimos anos. O Lacerda é um dos mais importantes cartões postais de Salvador, conhecido no mundo inteiro, e queremos que os turistas que vierem também conheçam nossos outros ascensores, que fazem parte da nossa história e do desenvolvimento de nossa cidade”, destacou o secretário.

