Meia tonelada de carne é apreendida e dois açougues são fechados em Salvador

Mandados foram cumpridos em diversos bairros da capital baiana

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 13:52

Operação Agro II é deflagrada em Salvador
Operação Agro II é deflagrada em Salvador Crédito: Divulgação

Um homem foi preso e mais de 500 quilos de carne com indícios de origem clandestina foram apreendidos durante a operação Agro II, deflagrada nesta sexta-feira (24), em Salvador. Dois açougues localizados no bairro de Cajazeiras XI foram fechados por suspeita de irregularidades. 

A operação Polícia Civil tem como objetivo desarticular uma organização criminosa especializada em furto de gado e a venda de carne clandestina. Medidas judiciais em bairros de Salvador como Cajazeiras XI, Marechal Rondon, Nova Brasília, Plataforma, Lobato, Mata Escura, Paripe e Arenoso. A ação foi deflagrada pela 37ª Delegacia Territorial (DT/São Sebastião do Passé) e pelo Departamento de Polícia Metropolitana (Depom).

Durante a ação, um homem teve o mandado de prisão cumprido, sendo apontado como membro da organização criminosa. Mais de 500 quilos de carne sem comprovação de procedência e acondicionada em condições precárias foram apreendidos pela Vigilância Sanitária e pela Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab). Todo o material será destruído para prevenir riscos à saúde pública.

Dois açougues no bairro de Cajazeiras foram imediatamente interditados e um terceiro teve câmaras frigoríficas lacradas devido às graves irregularidades sanitárias, fiscais e à constatação de comercialização de produtos de origem duvidosa.

A operação mobilizou cerca de 100 profissionais, incluindo 16 equipes da Polícia Civil, além de prepostos da Vigilância Sanitária de Salvador e da Adab. 

"A Operação Agro II é fundamental. Não se trata apenas de roubo de gado, mas de um grave crime contra a saúde pública. Retiramos de circulação uma grande quantidade de carne sem qualquer controle, que vinha sendo distribuída em açougues, colocando em risco a vida dos consumidores", afirmou o Coordenador do Depom, delegado Edilson Magalhães.

A Polícia Civil segue com diligências para localizar outros alvos. Além da prisão e das apreensões, o bloqueio judicial de contas bancárias dos investigados visa à descapitalização da organização criminosa e o ressarcimento às vítimas.O delegado Marcos César da Silva, da 37ª Delegacia Territorial de São Sebastião do Passé, chama a atenção para produtos vendidos abaixo do valor de mercado. 

"A operação escancara o risco de comprar carne por preços muito abaixo do mercado. Essa é, muitas vezes, a primeira indicação de que o produto não tem procedência legal e foi obtido por meio de abigeato e abate clandestino. O preço extremamente baixo significa um grande risco para a sua saúde e segurança. Esses produtos não têm inspeção veterinária, podem estar contaminados e violam todas as normas de segurança alimentar”, diz. 

