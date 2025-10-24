Acesse sua conta
Operação mira grupo criminoso envolvido em furto e abate de gado na Grande Salvador

Organização invade propriedades rurais, subtrai gados, abate os animais no local dos crimes e distribui a carne clandestinamente

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 07:55

Operação Agro II
Operação Agro II Crédito: Polícia Civil

Uma operação foi deflagrada para combater uma organização criminosa envolvida com furto e abate de gado em São Sebastião do Passé, na Grande Salvador, na manhã desta sexta-feira (24). A Operação Agro II é conduzida pela Polícia Civil da Bahia, por meio do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom).

Segundo a polícia, o grupo criminoso atua de forma estruturada e recorrente, invadindo propriedades rurais, subtraindo gados, abatendo os animais no próprio local dos crimes e, posteriormente, distribuindo clandestinamente a carne em açougues situados na capital baiana, sem qualquer tipo de controle sanitário. Esse tipo de ação coloca em risco a saúde pública e viola normas de segurança alimentar.

Operação Agro II

Operação Agro II por Andrei Sansil/Ascom PC-BA
Operação Agro II por Andrei Sansil/Ascom PC-BA
Operação Agro II por Andrei Sansil/Ascom PC-BA
Operação Agro II por Andrei Sansil/Ascom PC-BA
Operação Agro II por Polícia Civil
1 de 5
Operação Agro II por Andrei Sansil/Ascom PC-BA

Além disso, a Justiça determinou o bloqueio de contas bancárias dos investigados, com valores limitados a até R$ 30 mil individualmente, visando a descapitalização da organização criminosa e o ressarcimento dos danos causados às vítimas e à coletividade.

Ao todo, participam da ação aproximadamente 100 policiais civis vinculados ao Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), além da participação de equipes da Vigilância Sanitária do Município de Salvador e da Agência Estadual de Defesa Agropecuária (Adab), que realizam fiscalizações nos estabelecimentos suspeitos de comercialização irregular de produtos de origem animal.

