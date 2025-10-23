AS MAIS PERIGOSAS

Veja quais são as avenidas com o maior número de mortes por atropelamento em Salvador

Capital baiana registrou 43 mortes por atropelamento entre janeiro e setembro de 2025

Millena Marques

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 09:11

Avenida Afrânio Peixoto, a Suburbana Crédito: Foto: Mauro Akin Nassor/Arquivo CORREIO

Entre janeiro e setembro deste ano, a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) registrou 43 mortes e 370 feridos por atropelamento. No mesmo período de 2024, foram 43 mortes e 332 feridos. Os dados foram apresentados durante reunião da autarquia municipal com representantes de clubes de corrida de rua da cidade para debater medidas preventivas capazes de coibir acidentes envolvendo atletas e veículos, na última quarta-feira (22).

O encontro ocorre após a cidade registrar três casos de atropelamento envolvendo corredores. Um deles vitimou a policial rodoviária federal Martha Maria dos Santos, de 60 anos. Não há, no entanto, um levantamento específico para acidentes envolvendo corredores neste ano na capital baiana.

“Estamos pensando em, da mesma forma como criamos um espaço para os ciclistas, fazer o mesmo com os corredores, criando áreas de segurança. Percebemos também que não se trata apenas de segurança viária, mas também tem a questão de segurança pública”, disse o superintendente do órgão, Diego Brito, durante a reunião.

Das 43 mortes por atropelamento na Bahia, vinte e uma foram registradas na Avenida Afrânio Peixoto, conhecida como Suburbana. Veja lista completa abaixo.