Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Veja quais são as avenidas com o maior número de mortes por atropelamento em Salvador

Capital baiana registrou 43 mortes por atropelamento entre janeiro e setembro de 2025

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 09:11

Avenida Afrânio Peixoto, a Suburbana
Avenida Afrânio Peixoto, a Suburbana Crédito: Foto: Mauro Akin Nassor/Arquivo CORREIO

Entre janeiro e setembro deste ano, a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) registrou 43 mortes e 370 feridos por atropelamento. No mesmo período de 2024, foram 43 mortes e 332 feridos. Os dados foram apresentados durante reunião da autarquia municipal com representantes de clubes de corrida de rua da cidade para debater medidas preventivas capazes de coibir acidentes envolvendo atletas e veículos, na última quarta-feira (22).

O encontro ocorre após a cidade registrar três casos de atropelamento envolvendo corredores. Um deles vitimou a policial rodoviária federal Martha Maria dos Santos, de 60 anos. Não há, no entanto, um levantamento específico para acidentes envolvendo corredores neste ano na capital baiana.

“Estamos pensando em, da mesma forma como criamos um espaço para os ciclistas, fazer o mesmo com os corredores, criando áreas de segurança. Percebemos também que não se trata apenas de segurança viária, mas também tem a questão de segurança pública”, disse o superintendente do órgão, Diego Brito, durante a reunião.

Das 43 mortes por atropelamento na Bahia, vinte e uma foram registradas na Avenida Afrânio Peixoto, conhecida como Suburbana. Veja lista completa abaixo.

Avenidas com maior número de mortes por atropelamento em Salvador

1ª: Avenida Afrânio Peixoto, a Suburbana, com 21 vítimas por Foto: Mauro Akin Nassor/Arquivo CORREIO
2º: Avenida Octávio Mangabeira, com 16 vítimas por Arisson Marinho/CORREIO
3ª: Avenida Antônio Carlos Magalhães (ACM), com 15 vítimas por Gil Santos/CORREIO
4ª: Avenida Vasco da Gama, com nove vítimas por Bruno Concha / Secom PMS
5ª: Avenida Paralela, com nove vítimas por Reprodução/Google Street View
6º: Avenida Ulysses Guimaraes, com sete vítimas por Nara Gentil/CORREIO
7º: Avenida Aliomar Baleeiro, com sete vítimas
8º:Avenida Mário Leal Ferreira, a Bonocô, com sete vítimas por Jefferson Peixoto/Secom PMS
9º: Avenida Gal Costa, com seis vítimas por Manu Dias/GOV.BA
1 de 9
1ª: Avenida Afrânio Peixoto, a Suburbana, com 21 vítimas por Foto: Mauro Akin Nassor/Arquivo CORREIO

Leia mais

Imagem - Corrida de rua: veja 7 dicas de segurança para correr em Salvador

Corrida de rua: veja 7 dicas de segurança para correr em Salvador

Imagem - Maratonista atropelado em orla de Salvador deixa UTI

Maratonista atropelado em orla de Salvador deixa UTI

Imagem - Justiça mantém liberdade de filho de vereadora que atropelou maratonista em Salvador

Justiça mantém liberdade de filho de vereadora que atropelou maratonista em Salvador

Tags:

Bahia Salvador Corrida Avenidas

Mais recentes

Imagem - PM é condenado a 15 anos de prisão por executar jovem na Bahia

PM é condenado a 15 anos de prisão por executar jovem na Bahia
Imagem - Empresas de fachada e desvio de R$ 12 milhões: entenda esquema que colocou prefeitos da Bahia na mira da PF

Empresas de fachada e desvio de R$ 12 milhões: entenda esquema que colocou prefeitos da Bahia na mira da PF
Imagem - Autoescolas de Salvador protestam contra novas regras do Governo

Autoescolas de Salvador protestam contra novas regras do Governo

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada