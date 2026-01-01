DESCANSO PROLONGADO

2026 começa com previsão de mais de um feriadão por mês para baianos

Datas nacionais, estaduais e pontos facultativos favorecem emendas ao longo do ano

Wendel de Novais

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 05:15

Baianos vão ter até 13 feriados prolongados Crédito: Paula Fróes/Arquivo CORREIO

Os baianos podem se preparar para um 2026 com agenda cheia de folgas prolongadas. O calendário oficial de feriados nacionais e pontos facultativos, divulgado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), indica que o estado terá até 13 oportunidades de feriadão ao longo do ano, com meses que concentram mais de uma chance de descanso estendido.

O cenário favorável é resultado da combinação entre feriados nacionais que caem em dias úteis, pontos facultativos tradicionalmente emendados e datas comemorativas próprias da Bahia, como o 2 de Julho, o São João (24 de junho) e o Dia de Nossa Senhora da Conceição da Praia (8 de dezembro), celebrado em Salvador.

? Meses com mais de um feriadão na Bahia

Alguns períodos de 2026 chamam atenção pela quantidade de folgas possíveis. Fevereiro, por exemplo, reúne o Carnaval, que ocorre entre os dias 16 e 18 (segunda a quarta-feira), criando um dos maiores blocos de descanso do ano. Abril também se destaca, com a Semana Santa (3 de abril, sexta-feira) e o feriado de Tiradentes, no dia 21 (terça-feira).

Junho é outro mês estratégico para quem planeja viagens. Além do Corpus Christi (4 de junho, quinta-feira), considerado ponto facultativo, o estado ainda celebra o São João, no dia 24, que cai em uma quarta-feira e pode render emendas, dependendo da organização do trabalho.

Já dezembro concentra feriados que tradicionalmente favorecem folgas longas, com o Dia de Nossa Senhora da Conceição da Praia (8 de dezembro, terça-feira), o Natal (25 de dezembro, sexta-feira) e pontos facultativos nas vésperas de Natal e Ano Novo.

?️ Principais datas com chance de feriadão na Bahia em 2026

1º de janeiro (quinta-feira) – Confraternização Universal

16 a 18 de fevereiro – Carnaval (ponto facultativo)

3 de abril (sexta-feira) – Semana Santa

21 de abril (terça-feira) – Tiradentes

1º de maio (sexta-feira) – Dia do Trabalhador

4 de junho (quinta-feira) – Corpus Christi (ponto facultativo)

24 de junho (quarta-feira) – São João

2 de julho (quinta-feira) – Independência do Brasil na Bahia

7 de setembro (segunda-feira) – Independência do Brasil

12 de outubro (segunda-feira) – Nossa Senhora Aparecida

2 de novembro (segunda-feira) – Finados

20 de novembro (sexta-feira) – Dia da Consciência Negra

8 de dezembro (terça-feira) – Nossa Senhora da Conceição da Praia

25 de dezembro (sexta-feira) – Natal