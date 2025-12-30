Acesse sua conta
Governo federal divulga calendário de feriados e pontos facultativos de 2026; veja datas

Maior parte será em dias úteis

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 09:40

O governo federal divulgou, nesta terça-feira (30), o calendário oficial de feriados nacionais e pontos facultativos para 2026. Ao todo, a portaria publicada pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) estabelece 19 datas (saiba quais abaixo).

O calendário reúne dez feriados nacionais e nove dias de ponto facultativo, incluindo datas cívicas e religiosas, além de períodos tradicionalmente utilizados para organização do funcionamento administrativo, como o Carnaval e as vésperas de Natal e Ano Novo.

Do total, sete acontecem em sextas ou segundas - o que aponta para possibilidade de um feriadão. Nove feriados serão em dias úteis. 

Saiba feriados nacionais e pontos facultativos de 2026

A norma também prevê a observância de feriados referentes à Data Magna dos estados, quando fixados em lei estadual, e às datas de início ou término do ano do centenário de fundação de municípios, desde que instituídas por legislação municipal, nas respectivas localidades.

Confira as datas de feriados nacionais e pontos facultativos em 2026:

1º de janeiro – Confraternização Universal (feriado nacional)

16 de fevereiro – Carnaval (ponto facultativo)

17 de fevereiro – Carnaval (ponto facultativo)

18 de fevereiro – Quarta-Feira de Cinzas (ponto facultativo até as 14h)

3 de abril – Paixão de Cristo (feriado nacional)

20 de abril – Ponto facultativo

21 de abril – Tiradentes (feriado nacional)

1º de maio – Dia Mundial do Trabalho (feriado nacional)

4 de junho – Corpus Christi (ponto facultativo)

5 de junho – Ponto facultativo

7 de setembro – Independência do Brasil (feriado nacional)

12 de outubro – Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional)

28 de outubro – Dia do Servidor Público federal (ponto facultativo)

2 de novembro – Finados (feriado nacional)

15 de novembro – Proclamação da República (feriado nacional)

20 de novembro – Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (feriado nacional)

24 de dezembro – Véspera de Natal (ponto facultativo após as 13h)

25 de dezembro – Natal (feriado nacional)

31 de dezembro – Véspera do Ano Novo (ponto facultativo após as 13h)

