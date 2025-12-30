Governo federal divulga calendário de feriados e pontos facultativos de 2026; veja datas

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 09:40
O governo federal divulgou, nesta terça-feira (30), o calendário oficial de feriados nacionais e pontos facultativos para 2026. Ao todo, a portaria publicada pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) estabelece 19 datas (saiba quais abaixo).
O calendário reúne dez feriados nacionais e nove dias de ponto facultativo, incluindo datas cívicas e religiosas, além de períodos tradicionalmente utilizados para organização do funcionamento administrativo, como o Carnaval e as vésperas de Natal e Ano Novo.
Do total, sete acontecem em sextas ou segundas - o que aponta para possibilidade de um feriadão. Nove feriados serão em dias úteis.
Saiba feriados nacionais e pontos facultativos de 2026
A norma também prevê a observância de feriados referentes à Data Magna dos estados, quando fixados em lei estadual, e às datas de início ou término do ano do centenário de fundação de municípios, desde que instituídas por legislação municipal, nas respectivas localidades.
1º de janeiro – Confraternização Universal (feriado nacional)
16 de fevereiro – Carnaval (ponto facultativo)
17 de fevereiro – Carnaval (ponto facultativo)
18 de fevereiro – Quarta-Feira de Cinzas (ponto facultativo até as 14h)
3 de abril – Paixão de Cristo (feriado nacional)
20 de abril – Ponto facultativo
21 de abril – Tiradentes (feriado nacional)
1º de maio – Dia Mundial do Trabalho (feriado nacional)
4 de junho – Corpus Christi (ponto facultativo)
5 de junho – Ponto facultativo
7 de setembro – Independência do Brasil (feriado nacional)
12 de outubro – Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional)
28 de outubro – Dia do Servidor Público federal (ponto facultativo)
2 de novembro – Finados (feriado nacional)
15 de novembro – Proclamação da República (feriado nacional)
20 de novembro – Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (feriado nacional)
24 de dezembro – Véspera de Natal (ponto facultativo após as 13h)
25 de dezembro – Natal (feriado nacional)
31 de dezembro – Véspera do Ano Novo (ponto facultativo após as 13h)