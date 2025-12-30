OPORTUNIDADE

Leilões oferecem carros por até R$ 50 mil até o fim do ano; veja ofertas

Certames reúnem modelos da Fiat, Chevrolet, Renault, Volkswagen e Peugeot

Esther Morais

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 08:06

Veja algumas das ofertas especiais para carros Crédito: Divulgação

Com os preços dos veículos cada vez mais altos no mercado tradicional, os leilões seguem como alternativa para quem busca economizar. Ainda em 2025, a Copart, empresa especializada na compra e venda de veículos, reúne automóveis com valores de arremate de até R$ 50 mil, oferecendo oportunidades para quem deseja ampliar ou renovar a frota.

Os leilões organizados pela Copart acontecem em 30 de dezembro, nos pátios de Vitória de Santo Antão (PE), às 8h30, Goiânia (GO), às 9h, e Curitiba (PR), às 10h30. Entre os destaques estão veículos da Chevrolet, como o Prisma LT 2014/2015, com valor de tabela Fipe de R$ 42.845, o Prisma LT 2016, avaliado em R$ 43.917, e o Classic LS 2012, com Fipe de R$ 26.253.

Também há diversas opções da Fiat, entre elas o Mobi Drive 2019, com tabela Fipe avaliada em R$ 47.991, e o Grand Siena Essence 2015/2016, estimado em R$ 39.452.

Entre outros modelos disponíveis estão o Renault Logan 2017/2018, avaliado em R$ 38.617, o Peugeot 207 2012/2013, com Fipe de R$ 23.007, e o Volkswagen Gol 2019/2020, estimado em R$ 44.689.

Como participar

Os leilões da Copart podem ser acompanhados por interessados de qualquer região do país, independentemente da localidade em que os veículos estão armazenados. As salas de participação são abertas 30 minutos antes do início de cada sessão e permanecem disponíveis até o encerramento do certame.