Resultado da +Milionária 330, desta quarta-feira (18)

O prêmio foi de R$ 24 milhões

Monique Lobo

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 21:34

+Milionária Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

O concurso de nº 330 do jogo lotérico +Milionária foi sorteado na noite desta quarta-feira (18), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo. O prêmio foi de R$ 24 milhões.

Os números sorteados foram: 04-13-25-33-41-49

Trevos sorteados: 3-4

Como jogar?

A +Milionária possui um volante com duas matrizes, denominadas: Matriz de Números e Matriz de Trevos Numerados. A Matriz de Números possui cinquenta números no universo de 1 a 50; a Matriz de Trevos Numerados possui seis trevos numerados no universo de 1 a 6.

Para registrar uma aposta simples, você escolhe seis números na Matriz de Números e marca dois trevos no espaço logo abaixo, na Matriz de Trevos Numerados.

Se quiser contar com a sorte, pode deixar que o sistema escolha os números para você, com a aposta Surpresinha. Outra opção é repetir seu jogo da sorte por até cinco concursos consecutivos, com a Teimosinha.

A aposta mínima custa R$ 6,00 e nela você pode escolher seis números de 50 disponíveis e mais dois trevos, dentre os seis disponíveis.

Como sacar os prêmios da loteria?

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.

Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago.