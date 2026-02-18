Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Motorista com perna mecânica é preso embriagado e com cabo de vassoura para acionar embreagem

Homem confessou que ingeriu bebida alcoólica; teste do etilômetro ficou cinco vezes acima do limite permitido por lei

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 20:17

Homem embriagado é flagrado dirigindo e utilizando cabo de vassoura para acionar embreagem
Homem embriagado é flagrado dirigindo e utilizando cabo de vassoura para acionar embreagem Crédito: Reprodução

Um motorista resolveu acumular infrações nesta quarta-feira (18). Ele, que é portador de deficiência física e possui uma perna mecânica, foi preso embriagado e utilizando um cabo de vassoura para acionar a embreagem do carro. As informações são do G1.

O caso aconteceu no km 65 da BR-262, em Marechal Floriano, no Espírito Santo. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), os agentes perceberam que o carro do motorista, um Chevrolet Vectra, trafegando em zigue-zague e em baixa velocidade.

Veja como o motorista embriagado utilizada o cabo de vassoura para dirigir

Homem com perna mecânica é flagrado embriagado e com cabo de vassoura para acionar embreagem por Reprodução
Homem com perna mecânica é flagrado embriagado e com cabo de vassoura para acionar embreagem por Reprodução
Homem com perna mecânica é flagrado embriagado e com cabo de vassoura para acionar embreagem por Reprodução
Homem com perna mecânica é flagrado embriagado e com cabo de vassoura para acionar embreagem por Reprodução
Homem com perna mecânica é flagrado embriagado e com cabo de vassoura para acionar embreagem por Reprodução
Homem com perna mecânica é flagrado embriagado e com cabo de vassoura para acionar embreagem por Reprodução
Homem com perna mecânica é flagrado embriagado e com cabo de vassoura para acionar embreagem por Reprodução
Homem com perna mecânica é flagrado embriagado e com cabo de vassoura para acionar embreagem por Reprodução
Homem com perna mecânica é flagrado embriagado e com cabo de vassoura para acionar embreagem por Reprodução
Homem com perna mecânica é flagrado embriagado e com cabo de vassoura para acionar embreagem por Reprodução
Homem com perna mecânica é flagrado embriagado e com cabo de vassoura para acionar embreagem por Reprodução
Homem com perna mecânica é flagrado embriagado e com cabo de vassoura para acionar embreagem por Reprodução
Homem com perna mecânica é flagrado embriagado e com cabo de vassoura para acionar embreagem por Reprodução
Homem com perna mecânica é flagrado embriagado e com cabo de vassoura para acionar embreagem por Reprodução
1 de 14
Homem com perna mecânica é flagrado embriagado e com cabo de vassoura para acionar embreagem por Reprodução

Ao ser abordado, o motorista apresentava olhos vermelhos, fala arrastada, dificuldade de equilíbrio, além de odor de álcool. Ele também não tinha nenhum documento de identificação. Ao ser questionado, o homem confessou que ingeriu bebida alcoólica.

O teste do etilômetro apontou o resultado de 1,42 miligrama de álcool por litro de ar alveolar. O índice é quase cinco vezes superior ao limite permitido por lei.

Leia mais

Imagem - Policial militar embriagado saca arma em bar e causa terror em Itapuã

Policial militar embriagado saca arma em bar e causa terror em Itapuã

Imagem - Motorista embriagado atropela quatro pessoas, mata uma e acaba agredido em Simões Filho

Motorista embriagado atropela quatro pessoas, mata uma e acaba agredido em Simões Filho

Imagem - Criança de 4 anos morre após ser atropelada no colo da mãe por motorista embriagado

Criança de 4 anos morre após ser atropelada no colo da mãe por motorista embriagado

Tags:

Prf Preso Infração Embriagado Cabo de Vassoura Perna Mecânica

Mais recentes

Imagem - Mega-Sena acumula e prêmio ultrapassa R$ 100 milhões no próximo sorteio; veja resultado

Mega-Sena acumula e prêmio ultrapassa R$ 100 milhões no próximo sorteio; veja resultado
Imagem - IPTU em dia pode garantir carro novo por sorteio, saiba mais

IPTU em dia pode garantir carro novo por sorteio, saiba mais
Imagem - Ratos e lixo acumulado: fábrica de falsificação de alimentos é fechada pela Vigilância Sanitária

Ratos e lixo acumulado: fábrica de falsificação de alimentos é fechada pela Vigilância Sanitária

MAIS LIDAS

Imagem - Bahia registra primeiros casos de Mpox em 2026
01

Bahia registra primeiros casos de Mpox em 2026

Imagem - Tapa-sexo descolando, vaias e costeiro abandonado: os perrengues de Virginia Fonseca em sua estreia caótica como rainha da Grande Rio
02

Tapa-sexo descolando, vaias e costeiro abandonado: os perrengues de Virginia Fonseca em sua estreia caótica como rainha da Grande Rio

Imagem - Engenheiro que ficou tetraplégico após queda receberá R$ 80 mil e pensão vitalícia
03

Engenheiro que ficou tetraplégico após queda receberá R$ 80 mil e pensão vitalícia

Imagem - Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas
04

Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas