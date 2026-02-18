COLEÇÃO DE INFRAÇÕES

Motorista com perna mecânica é preso embriagado e com cabo de vassoura para acionar embreagem

Homem confessou que ingeriu bebida alcoólica; teste do etilômetro ficou cinco vezes acima do limite permitido por lei

Monique Lobo

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 20:17

Homem embriagado é flagrado dirigindo e utilizando cabo de vassoura para acionar embreagem Crédito: Reprodução

Um motorista resolveu acumular infrações nesta quarta-feira (18). Ele, que é portador de deficiência física e possui uma perna mecânica, foi preso embriagado e utilizando um cabo de vassoura para acionar a embreagem do carro. As informações são do G1.

O caso aconteceu no km 65 da BR-262, em Marechal Floriano, no Espírito Santo. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), os agentes perceberam que o carro do motorista, um Chevrolet Vectra, trafegando em zigue-zague e em baixa velocidade.

Veja como o motorista embriagado utilizada o cabo de vassoura para dirigir 1 de 14

Ao ser abordado, o motorista apresentava olhos vermelhos, fala arrastada, dificuldade de equilíbrio, além de odor de álcool. Ele também não tinha nenhum documento de identificação. Ao ser questionado, o homem confessou que ingeriu bebida alcoólica.