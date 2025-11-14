VITÓRIA DA CONQUISTA

Criança de 4 anos morre após ser atropelada no colo da mãe por motorista embriagado

Levi estava na UTI desde o último domingo (9)



Elaine Sanoli

Wendel de Novais

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 20:02

Levi Miguel atravessava a rua no colo da mãe quando ambos foram atingidos pelo veículo Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Morreu nesta quinta-feira (13) o menino de quatro anos que havia sido atropelado enquanto atravessava a rua com a mãe, na cidade de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. Ele estava internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Geral do município desde o último domingo (9).



O acidente ocorreu na Avenida Gilenilda Alves, no bairro Boa Vista. A mãe, de 37 anos, carregava Levi Miguel Nunes de Oliveira Lima nos braços quando foi atingida pelo veículo. O motorista responsável pelo atropelamento estava embriagado no momento do acidente, mas não foi preso, segundo informações do Sistema Municipal de Trânsito (Simtrans).

O condutor passou pelo teste do bafômetro, que teve resultado positivo para consumo de álcool, foi multado e teve a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa e o documento do veículo apreendido, já que o carro apresentava alterações não permitidas por lei.

Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que mãe e filho são arremessados após serem atingidos pelo carro. As vítimas foram socorridas e levadas para o Hospital Geral de Vitória da Conquista. A mãe recebeu alta médica na quarta-feira (12) e se recupera dos ferimentos.

A prefeita do município, Sheila Lemos, lamentou a morte do garoto, que era aluno da Creche União e Força. "Neste momento de dor, meu coração e minhas orações estão voltados aos seus familiares, amigos, coleguinhas e todo o corpo de funcionários da Secretaria de Educação", escreveu a gestora.