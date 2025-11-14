Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Criança de 4 anos morre após ser atropelada no colo da mãe por motorista embriagado

Levi estava na UTI desde o último domingo (9)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli
  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Elaine Sanoli

  • Wendel de Novais

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 20:02

Levi Miguel atravessava a rua no colo da mãe quando ambos foram atingidos pelo veículo
Levi Miguel atravessava a rua no colo da mãe quando ambos foram atingidos pelo veículo Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Morreu nesta quinta-feira (13) o menino de quatro anos que havia sido atropelado enquanto atravessava a rua com a mãe, na cidade de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. Ele estava internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Geral do município desde o último domingo (9).

O acidente ocorreu na Avenida Gilenilda Alves, no bairro Boa Vista. A mãe, de 37 anos, carregava Levi Miguel Nunes de Oliveira Lima nos braços quando foi atingida pelo veículo. O motorista responsável pelo atropelamento estava embriagado no momento do acidente, mas não foi preso, segundo informações do Sistema Municipal de Trânsito (Simtrans).

Motorista embriagado atropelou menino e mãe

Motorista embriagado atropelou menino e mãe por Reprodução
Motorista embriagado atropelou menino e mãe por Reprodução
Motorista embriagado atropelou menino e mãe por Reprodução
Motorista embriagado atropelou menino e mãe por Reprodução
1 de 4
Motorista embriagado atropelou menino e mãe por Reprodução

O condutor passou pelo teste do bafômetro, que teve resultado positivo para consumo de álcool, foi multado e teve a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa e o documento do veículo apreendido, já que o carro apresentava alterações não permitidas por lei.

Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que mãe e filho são arremessados após serem atingidos pelo carro. As vítimas foram socorridas e levadas para o Hospital Geral de Vitória da Conquista. A mãe recebeu alta médica na quarta-feira (12) e se recupera dos ferimentos.

A prefeita do município, Sheila Lemos, lamentou a morte do garoto, que era aluno da Creche União e Força. "Neste momento de dor, meu coração e minhas orações estão voltados aos seus familiares, amigos, coleguinhas e todo o corpo de funcionários da Secretaria de Educação", escreveu a gestora. 

O caso foi registrado na 1ª Delegacia Territorial de Vitória da Conquista. O motorista, inicialmente indiciado por lesão corporal, passa agora a responder também por homicídio culposo.

Tags:

Acidente Trânsito Vitória da Conquista

Mais recentes

Imagem - Número de policiais baleados em Salvador e RMS sobe para 23

Número de policiais baleados em Salvador e RMS sobe para 23
Imagem - Vencedor do Nobel defende investimentos em pesquisa avançada e na expansão das fronteiras do conhecimento

Vencedor do Nobel defende investimentos em pesquisa avançada e na expansão das fronteiras do conhecimento
Imagem - Pais deixaram a casa após menino de 4 anos morrer com tiro acidental ao manusear arma

Pais deixaram a casa após menino de 4 anos morrer com tiro acidental ao manusear arma

MAIS LIDAS

Imagem - 4 signos vão brilhar e se dar bem até o fim do Mercúrio retrógrado no dia 29 de novembro
01

4 signos vão brilhar e se dar bem até o fim do Mercúrio retrógrado no dia 29 de novembro

Imagem - Confira o que abre e fecha no dia da Proclamação da República em Salvador e Região Metropolitana
02

Confira o que abre e fecha no dia da Proclamação da República em Salvador e Região Metropolitana

Imagem - Investigador da Polícia Civil é baleado durante operação em Salvador
03

Investigador da Polícia Civil é baleado durante operação em Salvador

Imagem - Patinetes elétricos têm novas regras de velocidade em Salvador
04

Patinetes elétricos têm novas regras de velocidade em Salvador