TRAGÉDIA

Menino de 4 anos é atropelado por motorista embriagado e é internado em UTI na Bahia

Acidente aconteceu em Vitória da Conquista; mãe da criança também ficou ferida

Wendel de Novais

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 11:56

Motorista embriagado atropelou menino e mãe Crédito: Reprodução

Um menino de quatro anos foi atropelado enquanto atravessava a rua com a mãe na cidade de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, e foi internado em estado grave na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Geral do município. O caso foi registrado no dia 9 de novembro e a criança segue sob cuidados médicos.

De acordo com o Sistema Municipal de Trânsito (Simtrans), o motorista responsável pelo atropelamento estava embriagado, mas não foi preso. Ele passou pelo teste do bafômetro, que teve resultado positivo para o consumo de álcool. O condutor foi multado, teve a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa e o documento do veículo apreendido, já que o carro apresentava alterações não permitidas por lei.

Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que mãe e filho são arremessados após serem atingidos pelo carro. As vítimas foram socorridas e levadas para o Hospital Geral de Vitória da Conquista. A mãe recebeu alta médica na quarta-feira (12).