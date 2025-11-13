Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Menino de 4 anos é atropelado por motorista embriagado e é internado em UTI na Bahia

Acidente aconteceu em Vitória da Conquista; mãe da criança também ficou ferida

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 11:56

Motorista embriagado atropelou menino e mãe
Motorista embriagado atropelou menino e mãe Crédito: Reprodução

Um menino de quatro anos foi atropelado enquanto atravessava a rua com a mãe na cidade de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, e foi internado em estado grave na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Geral do município. O caso foi registrado no dia 9 de novembro e a criança segue sob cuidados médicos.

De acordo com o Sistema Municipal de Trânsito (Simtrans), o motorista responsável pelo atropelamento estava embriagado, mas não foi preso. Ele passou pelo teste do bafômetro, que teve resultado positivo para o consumo de álcool. O condutor foi multado, teve a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa e o documento do veículo apreendido, já que o carro apresentava alterações não permitidas por lei.

Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que mãe e filho são arremessados após serem atingidos pelo carro. As vítimas foram socorridas e levadas para o Hospital Geral de Vitória da Conquista. A mãe recebeu alta médica na quarta-feira (12).

Motorista embriagado atropelou menino e mãe

Motorista embriagado atropelou menino e mãe por Reprodução
Motorista embriagado atropelou menino e mãe por Reprodução
Motorista embriagado atropelou menino e mãe por Reprodução
Motorista embriagado atropelou menino e mãe por Reprodução
1 de 4
Motorista embriagado atropelou menino e mãe por Reprodução

Leia mais

Imagem - Adolescente de 15 anos é executado a tiros após alimentar cavalo na Bahia

Adolescente de 15 anos é executado a tiros após alimentar cavalo na Bahia

Imagem - 'Pastor do BDM' e soldados: quem são os traficantes mortos em assentamento na Bahia

'Pastor do BDM' e soldados: quem são os traficantes mortos em assentamento na Bahia

Imagem - Chega a nove o número de mortos durante invasão do CV no Recôncavo Baiano

Chega a nove o número de mortos durante invasão do CV no Recôncavo Baiano

Tags:

Bahia Crime Polícia Vitória da Conquista Crianças

Mais recentes

Imagem - Prefeitura de Salvador inclui bíblia como material paradidático em escolas municipais e particulares

Prefeitura de Salvador inclui bíblia como material paradidático em escolas municipais e particulares
Imagem - Adolescente de 15 anos é executado a tiros após alimentar cavalo na Bahia

Adolescente de 15 anos é executado a tiros após alimentar cavalo na Bahia
Imagem - Motoristas de app agora são obrigados a instalar câmeras de segurança e gravar corridas em Salvador

Motoristas de app agora são obrigados a instalar câmeras de segurança e gravar corridas em Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Anjo da Fortuna abre os caminhos e anuncia: boas notícias e soluções financeiras finalmente chegarão para 4 signos
01

Anjo da Fortuna abre os caminhos e anuncia: boas notícias e soluções financeiras finalmente chegarão para 4 signos

Imagem - 3 signos serão recompensados pelo universo nesta quarta-feira (12 de novembro); veja se você está entre eles
02

3 signos serão recompensados pelo universo nesta quarta-feira (12 de novembro); veja se você está entre eles

Imagem - Caso Ângela Diniz: o crime que fez o Brasil questionar a ‘defesa da honra’
03

Caso Ângela Diniz: o crime que fez o Brasil questionar a ‘defesa da honra’

Imagem - Prefeitura abre concurso com vagas imediatas e salários de até R$ 6,9 mil
04

Prefeitura abre concurso com vagas imediatas e salários de até R$ 6,9 mil