'Pastor do BDM' e soldados: quem são os traficantes mortos em assentamento na Bahia

Criminosos foram alvo de operação após morte de comparsa em Itabela

Wendel de Novais

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 10:09

Alef Passos Lacerda era conhecido como Pastor do BDM Crédito: Reprodução

A operação que terminou na morte de seis traficantes em Itabela, no Extremo-Sul da Bahia, tinha um alvo principal: Alef Passos Lacerda, integrante do Bonde do Maluco (BDM), conhecido pelo vulgo de “Pastor”. A ação e o tiroteio entre os criminosos ocorreram no Assentamento Osmar Azevedo, localizado na zona rural do município, em uma propriedade arrendada pelo Pastor.

Consultada pela reportagem, uma fonte policial que pediu anonimato explicou que o apelido do traficante não tem justificativa religiosa. “Ele [Pastor] era considerado o gerente da facção. O assentamento, assim como outros endereços ligados a ele, estava na mira. Aquele ponto era o depósito do BDM, e ele é uma figura conhecida, mas ganhou o apelido por chamar todos de Pastor nas ruas”, afirmou o policial.

Além do Pastor, todos os integrantes do BDM mortos foram identificados pelo CORREIO. São eles: Walisson Ribeiro Santos, o Doze; Alisson dos Santos Silva, o Cebinho; Fábio Bandeira Azevedo Júnior, o China; Roniel dos Santos Pereira, o Pitero; e Alex dos Santos Silva. Todos, segundo a fonte, integravam a “Tropa do Pastor” e tinham mandados de prisão em aberto ou eram investigados.

A operação que alcançou os seis não estava programada e foi uma consequência da ação que resultou na morte de Patrick André de Oliveira Tito, 26 anos, integrante do grupo que morreu após entrar em confronto com policiais que tentavam cumprir um mandado de prisão contra ele. Segundo o policial, a morte de Patrick desencadeou um movimento da facção e obrigou a polícia a agir.

“Já havia uma investigação contra o Pastor e os outros mortos, mas a ação contra eles precisou ser acelerada. A informação que chegou para nós é que, após a morte de Patrick, vários traficantes deixaram a cidade. O Pastor estava tranquilo, imaginou que não havia nada contra ele e não esperava a operação. Então, agimos”, completou a fonte.

Como resultado da operação, foram apreendidas diversas armas de fogo e um simulacro. Entre os materiais encontrados estão uma pistola Sig Sauer P250, calibre .380 (EAK165827); uma pistola Taurus G2C, calibre 9mm (ABL104279); um revólver Taurus, calibre .38, cromado (J181572); um revólver Rossi, calibre .38, cromado; um revólver calibre .38, oxidado (nº 1029095); um revólver Rossi, calibre .32, oxidado (C214314); um revólver calibre .32, oxidado, com cabo perolado; além de uma arma artesanal longa e uma arma longa de airsoft.

Abrigo do BDM

Na quarta-feira (12), o BDM voltou a ser alvo de uma operação por transformar um abrigo de idosos em base para crimes e esconderijo de traficantes na cidade de Itabela. Para a comunidade, o local funcionava como um asilo comum. A facção, no entanto, utilizava tanto a sede atual quanto a antiga do abrigo como ponto de apoio logístico para atividades ilícitas.

De acordo com informações policiais, o esquema começou a ser investigado após um homicídio ocorrido no mês passado. “A polícia descobriu que o carro usado no crime — um Fiat Uno branco, produto de roubo qualificado — havia sido encontrado em 27 de outubro, guardado dentro das dependências da sede principal do abrigo”, informou a Polícia Civil.

Com o início das investigações, os policiais identificaram que a antiga sede da instituição, localizada no bairro Bandeirantes, era usada como base de apoio da facção. Por conta das provas coletadas, nesta quarta-feira (12), a Polícia Civil deflagrou a Operação Albergue para coletar mais evidências e desarticular o esquema do BDM.

Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos em três locais: a residência do ex-diretor da instituição, a sede atual do abrigo (na Avenida Guaratinga) e a antiga sede do asilo, que também servia de moradia para o vigilante. Não houve prisões durante a ação, mas os materiais apreendidos foram encaminhados para perícia.

Vereador é preso

Antes disso, a ação que localizou Patrick resultou na prisão em flagrante de Lucas de Souza Lemos, 32 anos, vereador do município. A princípio, Lucas não era alvo da operação, mas foi encontrado na companhia de Claudionice Silveira Rocha, 26 anos, companheira de Patrick, em um dos endereços ligados ao BDM.

De acordo com fontes policiais, a prisão não foi uma surpresa. “[O local] era abrigo do BDM e o vereador já estava sendo investigado por outros crimes, mas, no momento, foi preso em flagrante apenas por tráfico e associação criminosa”, explicou uma fonte policial consultada pela reportagem, que pediu anonimato ao falar sobre o caso. Lucas é ligado a uma casa de idosos usada como base pela facção.

O flagrante ocorreu pelo material encontrado na casa onde o vereador estava. No local, foram apreendidos um revólver marca Taurus, calibre .38; seis estojos de munição calibre .38 deflagrados; sete munições calibre 9mm intactas; três munições calibre .38 intactas; 18 pinos de cocaína pesando 24 g; e um tablete da mesma droga pesando 255 g.

