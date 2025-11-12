Operação no sul da Bahia termina com seis traficantes baleados

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 12 de novembro de 2025 às 20:42
Seis integrantes de uma facção criminosa foram baleados durante o cumprimento da Operação Desarticula, na cidade de Itabela, no sul da Bahia. O Assentamento Osmar Azevedo, localizado na zona rural, tornou-se alvo da ação após ser apontado como depósito de armamento do grupo criminoso. A operação foi deflagrada nesta quarta-feira (12).
De acordo com nota da Polícia Civil, a chegada das equipes policiais foi recebida pelos suspeitos com disparos de arma de fogo. Os integrantes do grupo estavam posicionados de forma estratégica no assentamento, segundo as autoridades.
“Durante o confronto, diversos criminosos evadiram-se em direção à mata adjacente, mantendo o ataque armado contra as forças de segurança”, informou a corporação, que entrou em confronto com os suspeitos.
A troca de tiros deixou seis suspeitos feridos, que foram socorridos para unidades de saúde. Não há informações sobre o estado de saúde deles.
Com o apoio da Polícia Militar, a Polícia Civil realizou buscas pelos foragidos e uma varredura com o uso de cães farejadores (K9), a fim de localizar armas, munições e entorpecentes ocultados na área.
Foram apreendidos dois fuzis e outras nove armas, além de carregadores, munições, drogas, como maconha, crack e cocaína, um carro, quatro motos, 13 celulares, roupas camufladas e R$ 1.282,00 em espécie.
Armas de fogo, acessórios e simulacro
* 01 fuzil 5,56 MP15, suprimido (com munição na câmara)
* 01 fuzil HK 416, calibre 5,56 (nº 055885)
* 01 kit Ronin para pistola
* 01 placa de cerâmica para colete balístico
* 01 pistola Sig Sauer P250, calibre .380 (EAK165827)
* 01 pistola Taurus G2C, calibre 9mm (ABL104279)
* 01 revólver Taurus, calibre .38, cromado (J181572)
* 01 revólver Rossi, calibre .38, cromado
* 01 revólver calibre .38, oxidado (nº 1029095)
* 01 revólver Rossi, calibre .32, oxidado (C214314)
* 01 revólver calibre .32, oxidado, cabo perolado
* 01 arma artesanal longa
* 01 arma longa de airsoft
Munições e carregadores
* 02 carregadores calibre .556
* 01 carregador de pistola .40
* 02 carregadores para pistola .380
* 01 carregador G2C 9mm
* 34 munições calibre .556
* 74 munições calibre .40
* 26 munições calibre .45
* 69 munições calibre 9mm (17+52)
* 61 munições calibre .380 (22+39)
* 14 munições calibre .32 (2+12)
* 11 munições calibre .38 intactas
* 08 munições .38 picotadas e 08 estojos .38
* 02 munições .32 picotadas e 07 estojos .32
Entorpecentes e insumos
* Maconha: 1,920 kg
* Cocaína: 3,273 kg (973g + 2,3kg)
* Crack: 470 g
* 09 balanças de precisão (6+3)
* Aproximadamente 13.000 eppendorfs (pinos para cocaína) (5.000+8.000)
Veículos
* 01 Fiat Doblò (API8B89)
* 01 Honda Pop (RPK6J69)
* 01 Honda CG (PKF7D00)
* 01 Honda Biz (JSG2096)
* 01 Honda XL (JMV6074)
Dinheiro em espécie | Total de R$ 1.282,00 (mil duzentos e oitenta e dois reais), em notas fracionadas, característica do tráfico de drogas (varejo)
* R$ 200,00 em notas de R$ 100,00
* R$ 250,00 em notas de R$ 50,00
* R$ 200,00 em notas de R$ 20,00
* R$ 380,00 em notas de R$ 10,00
* R$ 180,00 em notas de R$ 5,00
* R$ 72,00 em notas de R$ 2,00
Celulares
* 01 Motorola azul-claro (com cartão 8 GB)
* 01 Samsung azul-claro (SM-A133M/DS)
* 01 iPhone rose
* 01 Samsung amarelo
* 01 Samsung preto
* 01 Xiaomi Redmi azul-claro (2006C3LG)
* 01 Xiaomi Redmi vinho (23028RNCAG)
* 01 Xiaomi Redmi verde (240SBRN2CL)
* 01 Xiaomi Poco cinza (2311DRK48I)
* 01 Xiaomi Poco cinza (24095PCADG)
* 01 Motorola cinza-chumbo
* 01 Samsung azul-claro (A135M/DS)
* 01 Samsung claro
Demais objetos
* Roupas camufladas
* 05 rádios comunicadores (3+2)
* 02 coldres para pistola
* 01 lanterna tática
* 02 mochilas