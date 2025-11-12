ITABELA

Operação no sul da Bahia termina com seis traficantes baleados

Suspeitos foram atingidos durante confronto com policiais

Elaine Sanoli

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 20:42

Armas e munições foram apreendidas Crédito: Divulgação

Seis integrantes de uma facção criminosa foram baleados durante o cumprimento da Operação Desarticula, na cidade de Itabela, no sul da Bahia. O Assentamento Osmar Azevedo, localizado na zona rural, tornou-se alvo da ação após ser apontado como depósito de armamento do grupo criminoso. A operação foi deflagrada nesta quarta-feira (12).

De acordo com nota da Polícia Civil, a chegada das equipes policiais foi recebida pelos suspeitos com disparos de arma de fogo. Os integrantes do grupo estavam posicionados de forma estratégica no assentamento, segundo as autoridades.

“Durante o confronto, diversos criminosos evadiram-se em direção à mata adjacente, mantendo o ataque armado contra as forças de segurança”, informou a corporação, que entrou em confronto com os suspeitos.

A troca de tiros deixou seis suspeitos feridos, que foram socorridos para unidades de saúde. Não há informações sobre o estado de saúde deles.

Com o apoio da Polícia Militar, a Polícia Civil realizou buscas pelos foragidos e uma varredura com o uso de cães farejadores (K9), a fim de localizar armas, munições e entorpecentes ocultados na área.

Foram apreendidos dois fuzis e outras nove armas, além de carregadores, munições, drogas, como maconha, crack e cocaína, um carro, quatro motos, 13 celulares, roupas camufladas e R$ 1.282,00 em espécie.

Confira quais foram os itens apreendidos

Armas de fogo, acessórios e simulacro

* 01 fuzil 5,56 MP15, suprimido (com munição na câmara)

* 01 fuzil HK 416, calibre 5,56 (nº 055885)

* 01 kit Ronin para pistola

* 01 placa de cerâmica para colete balístico

* 01 pistola Sig Sauer P250, calibre .380 (EAK165827)

* 01 pistola Taurus G2C, calibre 9mm (ABL104279)

* 01 revólver Taurus, calibre .38, cromado (J181572)

* 01 revólver Rossi, calibre .38, cromado

* 01 revólver calibre .38, oxidado (nº 1029095)

* 01 revólver Rossi, calibre .32, oxidado (C214314)

* 01 revólver calibre .32, oxidado, cabo perolado

* 01 arma artesanal longa

* 01 arma longa de airsoft

Munições e carregadores

* 02 carregadores calibre .556

* 01 carregador de pistola .40

* 02 carregadores para pistola .380

* 01 carregador G2C 9mm

* 34 munições calibre .556

* 74 munições calibre .40

* 26 munições calibre .45

* 69 munições calibre 9mm (17+52)

* 61 munições calibre .380 (22+39)

* 14 munições calibre .32 (2+12)

* 11 munições calibre .38 intactas

* 08 munições .38 picotadas e 08 estojos .38

* 02 munições .32 picotadas e 07 estojos .32

Entorpecentes e insumos

* Maconha: 1,920 kg

* Cocaína: 3,273 kg (973g + 2,3kg)

* Crack: 470 g

* 09 balanças de precisão (6+3)

* Aproximadamente 13.000 eppendorfs (pinos para cocaína) (5.000+8.000)

Veículos

* 01 Fiat Doblò (API8B89)

* 01 Honda Pop (RPK6J69)

* 01 Honda CG (PKF7D00)

* 01 Honda Biz (JSG2096)

* 01 Honda XL (JMV6074)

Dinheiro em espécie | Total de R$ 1.282,00 (mil duzentos e oitenta e dois reais), em notas fracionadas, característica do tráfico de drogas (varejo)

* R$ 200,00 em notas de R$ 100,00

* R$ 250,00 em notas de R$ 50,00

* R$ 200,00 em notas de R$ 20,00

* R$ 380,00 em notas de R$ 10,00

* R$ 180,00 em notas de R$ 5,00

* R$ 72,00 em notas de R$ 2,00

Celulares

* 01 Motorola azul-claro (com cartão 8 GB)

* 01 Samsung azul-claro (SM-A133M/DS)

* 01 iPhone rose

* 01 Samsung amarelo

* 01 Samsung preto

* 01 Xiaomi Redmi azul-claro (2006C3LG)

* 01 Xiaomi Redmi vinho (23028RNCAG)

* 01 Xiaomi Redmi verde (240SBRN2CL)

* 01 Xiaomi Poco cinza (2311DRK48I)

* 01 Xiaomi Poco cinza (24095PCADG)

* 01 Motorola cinza-chumbo

* 01 Samsung azul-claro (A135M/DS)

* 01 Samsung claro

Demais objetos

* Roupas camufladas

* 05 rádios comunicadores (3+2)

* 02 coldres para pistola

* 01 lanterna tática