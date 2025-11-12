Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Pai e filho são presos por estupro coletivo em estacionamento de Salvador

Crime ocorreu no mês de outubro

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 19:14

Polícia Civil cumpre mandado de prisão por estupro de vulnerável em Iguaí
Polícia Civil  Crédito: Ascom PCBA

Dois homens, de 55 e 31 anos,  foram presos preventivamente na tarde desta quarta-feira (12) em Salvador, suspeitos de cometer  o crime de estupro coletivo. A vítima é uma mulher de 24 anos que foi abusada na região da Praia do Flamengo, no bairro de Stella Maris.

De acordo com a Polícia Civil, o crime ocorreu em 20 de outubro. A vítima foi abordada pelos homens, que são pai e filho, e levada para um estacionamento abandonado onde ocorreu a pratica criminosa.

Os dois foram localizados e presos por investigadores da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) da Casa da Mulher Brasileira (CMB). Em seguida, foram encaminhados à sede da unidade, onde foram ouvidos, passaram por exames de corpo de delito e permanecem custodiados à disposição do Poder Judiciário.

Tags:

Salvador

Mais recentes

Imagem - Jornal CORREIO terá item exclusivo na edição desta sexta (14)

Jornal CORREIO terá item exclusivo na edição desta sexta (14)
Imagem - Deputado Binho Galinha vira réu em mais um processo após Justiça aceitar denúncia

Deputado Binho Galinha vira réu em mais um processo após Justiça aceitar denúncia
Imagem - Dor no joelho: quando é hora de procurar um médico

Dor no joelho: quando é hora de procurar um médico

MAIS LIDAS

Imagem - Homem de 36 anos passa mal e morre durante corrida em Salvador
01

Homem de 36 anos passa mal e morre durante corrida em Salvador

Imagem - Áries, Gêmeos, Virgem e Escorpião recebem um sinal poderoso do universo nesta quarta-feira (12 de novembro)
02

Áries, Gêmeos, Virgem e Escorpião recebem um sinal poderoso do universo nesta quarta-feira (12 de novembro)

Imagem - Anjo da Superação chega para acalmar 3 signos: feridas vão cicatrizar e você está a um passo de vencer a batalha
03

Anjo da Superação chega para acalmar 3 signos: feridas vão cicatrizar e você está a um passo de vencer a batalha

Imagem - Ex-jogador da base do Bahia e Palmeiras é morto em Salvador
04

Ex-jogador da base do Bahia e Palmeiras é morto em Salvador