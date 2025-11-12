CRIME

Pai e filho são presos por estupro coletivo em estacionamento de Salvador

Crime ocorreu no mês de outubro

Elaine Sanoli

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 19:14

Polícia Civil Crédito: Ascom PCBA

Dois homens, de 55 e 31 anos, foram presos preventivamente na tarde desta quarta-feira (12) em Salvador, suspeitos de cometer o crime de estupro coletivo. A vítima é uma mulher de 24 anos que foi abusada na região da Praia do Flamengo, no bairro de Stella Maris.

De acordo com a Polícia Civil, o crime ocorreu em 20 de outubro. A vítima foi abordada pelos homens, que são pai e filho, e levada para um estacionamento abandonado onde ocorreu a pratica criminosa.