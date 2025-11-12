Pai e filho são presos por estupro coletivo em estacionamento de Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 12 de novembro de 2025 às 19:14
Dois homens, de 55 e 31 anos, foram presos preventivamente na tarde desta quarta-feira (12) em Salvador, suspeitos de cometer o crime de estupro coletivo. A vítima é uma mulher de 24 anos que foi abusada na região da Praia do Flamengo, no bairro de Stella Maris.
De acordo com a Polícia Civil, o crime ocorreu em 20 de outubro. A vítima foi abordada pelos homens, que são pai e filho, e levada para um estacionamento abandonado onde ocorreu a pratica criminosa.
Os dois foram localizados e presos por investigadores da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) da Casa da Mulher Brasileira (CMB). Em seguida, foram encaminhados à sede da unidade, onde foram ouvidos, passaram por exames de corpo de delito e permanecem custodiados à disposição do Poder Judiciário.