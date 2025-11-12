Acesse sua conta
Após temporal no fim de semana, cidade baiana é a mais fria do Nordeste

Vitória da Conquista foi o município com a menor temperatura nesta quarta-feira (12)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 21:25

Vitória da Conquista
Vitória da Conquista Crédito: Reprodução/ Prefeitura de Vitória da Conquista

Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, foi mais uma vez a cidade que registrou a menor temperatura de toda a região Nordeste. Desta vez, a “Suíça Baiana” marcou 14,5 °C, de acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), divulgados nesta quarta-feira (12). Em outro ponto da cidade, os termômetros registraram 15,4 °C. No último domingo (9), a cidade foi atingida por um temporal, que alagou ruas e chegou a 'engolir' um motorista, que teve o carro arrastado pelas águas.

Além da cidade do sudoeste baiano, outras duas cidades aparecem no pódio do ranking das cidades mais frias. Na segunda e terceira posições estão Lençóis, com 16,3 °C, e Morro do Chapéu, com 16,9 °C, ambas localizadas na Chapada Diamantina.

A cidade de Vitória da Conquista, na Bahia

Neblina em Vitória da Conquista no início deste ano por Reprodução/TV Bahia
Vitória da Conquista já registrou 6,5 ºC  por Reprodução/Prefeitura Vitória da Conquista
Cidade fica no centro-sul baiano  por Divulgação PMVC
Cidade fica a cerca de 500 quilômetros de Salvador por Divulgação/Prefeitura
1 de 4
Neblina em Vitória da Conquista no início deste ano por Reprodução/TV Bahia

No domingo, o município foi atingido por fortes chuvas que alagaram ruas e causaram diversos transtornos. As áreas mais afetadas foram a Avenida Olívia Flores e os bairros Urbis IV e Centro. Na Avenida Juracy Magalhães, um motorista foi “engolido” por uma enxurrada. Em um vídeo que circulou nas redes sociais, o homem aparece em cima do teto do carro, em meio ao alagamento; segundos depois, o veículo e o motorista são arrastados pela água.

Uma família de cinco pessoas, que vive na Rua Catão Ferraz, teve a casa invadida por água e lama, o que danificou móveis e outros pertences. Até a terça-feira, equipes da Secretaria de Desenvolvimento Social (Semdes) do município haviam registrado 23 famílias afetadas pelas chuvas, totalizando 77 pessoas. Destas, 16 famílias decidiram permanecer em seus imóveis, enquanto 7 foram encaminhadas para o aluguel social.

