Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Justiça bloqueia R$ 74 milhões de envolvidos em golpe do bilhete da sorte

Grupo operava esquema na Bahia, São Paulo, Paraná, Goiás e Santa Catarina

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 21:48

Polícia apreendeu R$ 300 mil em espécie
Polícia apreendeu R$ 300 mil em espécie Crédito: Divulgação

Deflagrada nesta quarta-feira (12), a Operação Golpe da Sorte resultou na apreensão de R$ 300 mil em espécie e bloqueio judicial de R$ 74,75 milhões de um grupo investigado por um esquema de lavagem de dinheiro e estelionato. O esquema interestadual era operado na Bahia, São Paulo, Paraná, Goiás e Santa Catarina.

As investigações foram iniciadas com a denúncia de uma idosa vítima do 'golpe do bilhete premiado'. Segundo a Polícia Civil, os autores simulavam prêmios milionários para induzir as vítimas a realizar depósitos de altos valores em contas de terceiros. A análise das finanças indicou uma rede estruturada de lavagem de dinheiro, com movimentações em casas de câmbio, operações fracionadas e conversão em criptoativos.

Operação Golpe da Sorte

Polícia apreendeu R$ 300 mil em espécie por Divulgação
Polícia apreendeu R$ 300 mil em espécie por Divulgação
Polícia apreendeu R$ 300 mil em espécie por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil realiza operação integrada contra organização criminosa do Rio de Janeiro por Filipe Conceição e Tony Silva
Polícia Civil cumpre mandado de prisão por estupro de vulnerável em Iguaí por Ascom PCBA
Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Ascom / PC
Polícia Civil por Divulgação/ Ascom PCBA
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
1 de 11
Polícia apreendeu R$ 300 mil em espécie por Divulgação

Além dos R$ 300 mil, foram encontrados, durante cumprimento de 15 mandados de busca e apreensão, cerca de USD 30 mil (dólares), EUR 25 mil (euros), 20 celulares, quatro computadores, um veículo, um tablet, HDs, pendrives e documentos diversos. Além disso, foram bloqueadas 23 contas bancárias vinculadas aos investigados, com valor individual de R$ 3,25 milhões.

A Polícia Civil da Bahia prestou apoio operacional à Polícia Civil de São Paulo na deflagração da Operação Golpe da Sorte, realizada nesta quarta-feira (12), com o objetivo de cumprir mandados de busca e apreensão e bloqueios judiciais relacionados a um esquema de lavagem de dinheiro e estelionato. A operação foi realizada em cooperação entre as Polícias Civis dos Estados da Bahia, São Paulo, Paraná, Goiás e Santa Catarina.

Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas cidades paulistas de São José dos Campos, Rio Claro, Nova Odessa e Atibaia, além de Salvador, na Bahia, e Londrina, no Paraná. 

Durante o cumprimento dos mandados, a ação integrada das Polícias Civis resultou também em prisões em flagrante na cidade de Rio Claro, São Paulo, onde investigadas foram encontradas utilizando documentos ideologicamente falsos.

Tags:

Bahia Crime Lavagem Dinheiro Polícia Civil Estelionato

Mais recentes

Imagem - Após temporal no fim de semana, cidade baiana é a mais fria do Nordeste

Após temporal no fim de semana, cidade baiana é a mais fria do Nordeste
Imagem - Leilão arrecada mais de R$ 10 mil para o Natal Solidário

Leilão arrecada mais de R$ 10 mil para o Natal Solidário
Imagem - Operação no sul da Bahia termina com seis traficantes baleados

Operação no sul da Bahia termina com seis traficantes baleados

MAIS LIDAS

Imagem - 3 signos serão recompensados pelo universo nesta quarta-feira (12 de novembro); veja se você está entre eles
01

3 signos serão recompensados pelo universo nesta quarta-feira (12 de novembro); veja se você está entre eles

Imagem - Com câncer, ex-apresentador da Globo perde audição e faz relato comovente nas redes sociais
02

Com câncer, ex-apresentador da Globo perde audição e faz relato comovente nas redes sociais

Imagem - Pai e filho são presos por estupro coletivo em estacionamento de Salvador
03

Pai e filho são presos por estupro coletivo em estacionamento de Salvador

Imagem - Boninho se pronuncia após fala polêmica de Narcisa envolvendo a filha: ‘Exposição desnecessária’
04

Boninho se pronuncia após fala polêmica de Narcisa envolvendo a filha: ‘Exposição desnecessária’