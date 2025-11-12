LAVAGEM DE DINHEIRO

Justiça bloqueia R$ 74 milhões de envolvidos em golpe do bilhete da sorte

Grupo operava esquema na Bahia, São Paulo, Paraná, Goiás e Santa Catarina

Elaine Sanoli

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 21:48

Polícia apreendeu R$ 300 mil em espécie Crédito: Divulgação

Deflagrada nesta quarta-feira (12), a Operação Golpe da Sorte resultou na apreensão de R$ 300 mil em espécie e bloqueio judicial de R$ 74,75 milhões de um grupo investigado por um esquema de lavagem de dinheiro e estelionato. O esquema interestadual era operado na Bahia, São Paulo, Paraná, Goiás e Santa Catarina.

As investigações foram iniciadas com a denúncia de uma idosa vítima do 'golpe do bilhete premiado'. Segundo a Polícia Civil, os autores simulavam prêmios milionários para induzir as vítimas a realizar depósitos de altos valores em contas de terceiros. A análise das finanças indicou uma rede estruturada de lavagem de dinheiro, com movimentações em casas de câmbio, operações fracionadas e conversão em criptoativos.

Além dos R$ 300 mil, foram encontrados, durante cumprimento de 15 mandados de busca e apreensão, cerca de USD 30 mil (dólares), EUR 25 mil (euros), 20 celulares, quatro computadores, um veículo, um tablet, HDs, pendrives e documentos diversos. Além disso, foram bloqueadas 23 contas bancárias vinculadas aos investigados, com valor individual de R$ 3,25 milhões.

A Polícia Civil da Bahia prestou apoio operacional à Polícia Civil de São Paulo na deflagração da Operação Golpe da Sorte, realizada nesta quarta-feira (12), com o objetivo de cumprir mandados de busca e apreensão e bloqueios judiciais relacionados a um esquema de lavagem de dinheiro e estelionato. A operação foi realizada em cooperação entre as Polícias Civis dos Estados da Bahia, São Paulo, Paraná, Goiás e Santa Catarina.

Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas cidades paulistas de São José dos Campos, Rio Claro, Nova Odessa e Atibaia, além de Salvador, na Bahia, e Londrina, no Paraná.