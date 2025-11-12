Acesse sua conta
Com câncer, ex-apresentador da Globo perde audição e faz relato comovente nas redes sociais

Jonas Almeida contou que ficou completamente surdo do ouvido direito no dia do aniversário

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 15:02

Apresentador Jonas Almeida perde audição devido a quimioterapia Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O ex-apresentador Jonas Almeida, conhecido por seu trabalho na Rede Vanguarda, afiliada da TV Globo no interior de São Paulo, comoveu os seguidores ao compartilhar um relato pessoal sobre os efeitos do tratamento contra o câncer de pulmão.

Em um desabafo publicado no Instagram, na última terça-feira (11), o locutor revelou que sofreu um “efeito tardio da quimioterapia” e perdeu completamente a audição do ouvido direito, justamente no dia do seu aniversário.

"'Jonas, você está proibido de ir a shows, cinema ou qualquer coisa com som relativamente alto pelas próximas seis semanas'. Decretou minha otorrino'", contou o jornalista, ao mostrar fotos de uma festa em que aparece sorrindo e segurando um cartaz com os dizeres: “Tô com tampão de ouvido por causa da químio! Não te ouço, mas te amo!”

Jonas explicou que o susto foi grande e que ele e a esposa, Kel, iniciaram uma verdadeira “corrida contra o tempo” para tentar reverter o quadro. “Recuperei uma parte da audição e estou feliz da vida, perto da previsão de fonoaudiólogas e otorrinos de que o risco era grande de eu não mais ouvir…”, escreveu.

Mesmo com parte da audição comprometida e o zumbido constante que ele comparou a uma “marginal Tietê de buzinas” dentro da cabeça, Jonas manteve o bom humor e a fé.

“Hoje ouço abafado, mas aqui é Curinthia. Medicações, restrições por meses, mas o melhor remédio é sempre tirar a vida pra dançar”, disse o apresentador.

Apresentador Jonas Almeida perde audição devido a quimioterapia

A publicação recebeu centenas de mensagens de apoio de amigos e fãs, que se emocionaram com o otimismo de Jonas diante da fase delicada.

Diagnosticado com câncer de pulmão, o comunicador segue em tratamento e costuma dividir nas redes sociais os altos e baixos da recuperação, sempre com mensagens positivas e de incentivo à vida.

